El Papa recuerda sus visitas a África: "Siempre me ha impresionado la fe y la resiliencia de esos pueblos"

El Papa Francisco ha enviado un video mensaje a la Red Católica Pan-Africana de Teología y Pastoral con ocasión del II Congreso Católico Panafricano sobre teología, sociedad y vida pastoral, en curso del 19 al 22 de julio en Nairobi, Kenia.

En este video mensaje, el Papa ha asegurado que, en sus visitas a África, “siempre me ha impresionado la fe y resiliencia de esos pueblos”. Según el Santo Padre, este congreso, celebrado en la Universidad Católica de África Oriental en Nairobi entre teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos y obispos, “es un signo de esperanza”.

“Juntarse para discernir qué nos dice Dios hoy, no solo para atender las necesidades desafiantes ciertamente, sino también para hacer realidad los sueños africanos (sueños sociales, culturales, ecológicos y eclesiales) es ya señal una Iglesia Africana en salida”, aseguró el Santo Padre.

A continuación, el Papa relató que, en sus visitas a África, “siempre me ha impresionado la fe y resiliencia de esos pueblos”. “Como comenté durante mi viaje a la República Centroafricana en 2015, ‘África siempre nos sorprende’”, dijo Francisco.

“Hagan surgir lo mejor de ustedes en estas reflexiones para que sea sorpresa, para que nazca esa creación africana que nos da una sorpresa a todos”, ha pedido a los participantes. “Porque África es poesía”, ha asegurado el Papa Francisco, al mismo tiempo que ha defendido que “la sabiduría de los ancestros africanos nos recuerda para esta importante convocatoria que ‘las montañas nunca se encuentran, pero la gente sí’”.

“Sigamos adelante. Juntos. Acompañándonos, ayudándonos, y creciendo juntos”, ha subrayado el Papa. “Que una teología sapiencial, como ustedes proponen, sea la buena noticia de misericordia para los pobres y alimente a las personas y comunidades en su lucha por la vida, la paz y la esperanza”.

Por último, el Papa Francisco pidió que “el Espíritu Santo los inspire, que de este congreso salgan caminos que la Iglesia necesita: caminos de conversión misionera, ecológica, de paz, de reconciliación y de transformación de todo el mundo”.

The 2nd Biannual Pan-African Catholic Congress on Theology, Society and Pastoral Life will kick off here at our Langata Campus on July 19. Follow on our Facebook and Youtube Channel. We say welcome to all delegates. https://t.co/aSxzHabC14#ExperienceCUEA#Theologypic.twitter.com/rQbspyDtVJ