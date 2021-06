El Papa recibe al Secretario de Estado de Estados Unidos y le transmite su afecto al pueblo americano

El Papa Francisco y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunieron este lunes, 28 de junio, en el Vaticano durante 40 minutos, en un clima de cordialidad, informó la Santa Sede, que no dio más detalles.

"La audiencia de esta mañana con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony John Blinken, tuvo lugar en un ambiente cordial. Duró unos 40 minutos y fue una oportunidad para que el Papa recordara el viaje que realizó en 2015 y para expresar su cariño y atención al pueblo de los Estados Unidos de América", dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, en un comunicado breve.

Blinken ha viajado a Roma para presidir este lunes una reunión de la coalición que integra a 83 países en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, alianza en la que también está España, por lo que al encuentro asiste la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

En su agenda oficial, Blinken también tiene previsto participar en un encuentro sobre la situación en Siria y sus necesidades humanitarias, y mantener conversaciones bilaterales con el primer ministro italiano, Mario Draghi, el presidente de la República, Sergio Mattarella, y el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.

El martes, el secretario de Estado estadounidense asistirá a la reunión de ministros de Exteriores del G20 en la ciudad italiana de Matera, bajo la presidencia de turno italiana, que tratará de reforzar el multilateralismo ante desafíos como la pandemia y la crisis climática.

