El Papa pide a los líderes mundiales una salida "universal" a la crisis pandémica: "Es un desafío al cambio"

El Papa Francisco dijo, en una entrevista con la agencia de noticias argentina Télam difundida este viernes, que los líderes del G20, que se reunirán este mes en Roma, deben trabajar por una salida creativa y "universal" a la crisis suscitada por la pandemia, que, a la vez, tenga en cuenta las asimetrías entre los países.



"El final de pandemia tiene que ser de una manera creativa. De una crisis no se sale igual, sino que se sale mejor o peor. Y ese final de pandemia tiene que ser hacia lo mejor. De lo contrario vamos a ir hacia atrás", advirtió el Papa Francisco.

Declaraciones a Télam | El Papa (@Pontifex_es) pide al G20 que reconozca las asimetrías del mundo para salir mejor de la pandemia



? Hernán Reyes Alcaidehttps://t.co/QB08Cj2z4I — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 22, 2021

Para el Papa, aunque en el "imaginario colectivo existe una idea de que se puede recomenzar con una reconstrucción de las cosas como eran hasta ahora", la pandemia de la covid-19 implica "un desafío al cambio". El Papa afirmó que la cumbre del G20, que se celebrará a finales de este mes en Roma, "debe plantearse seriamente la relación entre los países no desarrollados y los desarrollados" y tener en cuenta las asimetrías entre las naciones, por ejemplo, en términos sanitarios.

El argentino Jorge Mario Bergoglio sostuvo que de las crisis "no se sale solo" y alentó una respuesta de carácter "universal". "La pandemia nos involucionó provisoriamente y todos tenemos ganas, e impulso, de salir. Pero hay que ver cómo universalizamos esto: no se puede salir en particular, hay que salir en universal", sostuvo.

"La clave para la reconstrucción tras la pandemia es universal; si no, estamos fritos", insistió. Francisco también abogó por que la cumbre del G20 sirva "para que se bajen las tensiones a nivel mundial" ante las "escaladas de violencia que lo que provocan es más violencia".

En otro tramo de la entrevista, el pontífice elogió a Angela Merkel, que se apresta a dejar su cargo como canciller de Alemania tras 16 años en el poder. "En sus años de Gobierno, Merkel ha dado un buen ejemplo de sentido común, de capacidad de ver lo posible, lo viable, y andar siempre por ese camino", sostuvo Francisco.

El Papa calificó a la canciller alemana como "una de las grandes líderes que pasarán a la historia" y resaltó "no es una mujer fantasiosa" porque sus ideales "se encarnaron concretamente".

Además, destacó que la tarea desempeñada por Merkel "es importante también como liderazgo femenino" y sostuvo que "en política las mujeres han siempre dado un buen aporte y más cuando realmente la llevan en el corazón".

"Creo que la gestión de Angela Merkel es un hito interesante en la política mundial y una llamada a las mujeres que sienten la vocación política", afirmó.

En la entrevista, Francisco también se refirió a los viajes que planea realizar y, en este sentido, confirmó que a inicios de diciembre próximo visitará Grecia y Chipre. De cara a 2022, el Papa dijo que tiene "en la cabeza" la posibilidad de visitar Congo y Hungría. "Además, todavía tengo que pagar la cuenta atrasada del viaje a Papúa Nueva Guinea y Timor del Este", indicó.