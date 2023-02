El Papa pide evitar las sanciones que impiden la ayuda urgente y necesaria a Siria: "Se haga todo lo posible"

El Papa Francisco ha pedido este jueves que se evite cualquier tipo de sanción que impida que llegue la ayuda urgente y tan necesaria en estos momentos a Siria, ya golpeada por 13 años de guerra y ahora por un devastador terremoto.

"Algunos de vosotros venís de la martirizada Siria: quisiera expresar una particular cercanía a ese querido pueblo, golpeado no sólo por la guerra, sino también por el terremoto que, como en Turquía, ha causado tantas víctimas y una terrible devastación", ha escrito en un discurso preparado para su audiencia a jóvenes sacerdotes y monjes de las Iglesias ortodoxas orientales, que no pudo leer por un fuerte resfriado pero que fue entregado a los presentes.

Y ha añadido: "Ante el sufrimiento de tantos inocentes, niños, mujeres, madres, familias, espero que se haga todo lo posible por la gente, que no haya razones ni sanciones que impidan la ayuda urgente y necesaria a la población".

En el discurso, el Papa ha señalado tres elementos fundamentales del camino ecuménico: peregrinación, diálogo y deseo. “Si los cristianos juntos – ha explicado el Papa – estarán acompañados por Cristo, Él les acompañará, motivará y llevará a término su camino”. “Del mismo modo – se lee en el discurso – el desánimo y la autorreferencialidad impiden a los cristianos de distintas confesiones ver lo que les une, reconocer a Aquel que les une. Así pues, como creyentes debemos creer que cuanto más caminemos juntos, más nos acompañará misteriosamente Cristo, porque la unidad es una peregrinación común”.

El segundo elemento es el diálogo: diálogo de caridad, diálogo de verdad, diálogo de vida: “Esto nos muestra que el diálogo entre cristianos se basa en la Palabra de Dios, que el Señor Jesús nos hace comprender con la luz de su Espíritu”.

El tercer elemento es el "deseo de unidad con la oración, con todo el corazón y todas las fuerzas, con insistencia, sin cansarse", porque no basta con caminar y dialogar si "se apaga el deseo de unidad" y "todo se convierte en algo debido y formal". “Esto es quizá lo que más hace falta hoy a los cristianos de las distintas Confesiones: un deseo ardiente de unidad, que se anteponga a los intereses partidistas”.