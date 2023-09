El Papa pide el desarme ante los "graves riesgos" de las armas nucleares: "Es inmoral su posesión"

El Papa Francisco ha pedido a los Estados reflexionar sobre la necesidad del desarme y la promoción de una "paz duradera" frente a los "graves riesgos" asociados a la "posesión continuada de armas nucleares" y el desarrollo de otras tecnologías armamentísticas.

"Un mundo libre de armas nucleares es posible y necesario", ha subrayado en un mensaje dirigido al canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, el cardenal Peter Tukson, y los participantes en la Conferencia Internacional conmemorativa del 60 aniversario de la Encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII, 'La guerra y otros obstáculos para la paz', que se celebra este martes y miércoles, 19 y 20 de septiembre, en la Casina Pío IV del Vaticano.

