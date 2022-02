El Papa llamó al presidente Zelenski para expresar su "profundo dolor" por los trágicos eventos en su país

El Papa Francisco mantuvo este sábado por la noche hoy una breve conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski. Así lo ha confirmado el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

La conversación tuvo lugar mientras siguen llegando noticias dramáticas del frente de guerra y suceden batallas en las calles de Kiev. La embajada de Ucrania ante la Santa Sede informó en un tuit que Francisco expresó "su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que están teniendo lugar en nuestro país".

En otro tuit, el propio presidente Zelenski dice: "Agradecí al Papa Francisco que reza por la paz en Ucrania y por la tregua. El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de Su Santidad".

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.