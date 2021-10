El Papa llama a dar respuestas a la crisis ecológica en la COP26: "Demos esperanza a las generaciones futuras"

El Papa Francisco llamó "con urgencia" a los responsables políticos que participarán en la COP26 de Glasgow "a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos y, de este modo, esperanza concreta a las generaciones futuras", en un mensaje enviado a la BBC en ocasión de la celebración de esta cumbre sobre el clima.

Francisco inició su mensaje radiofónico describiendo la situación actual en la que nos encontramos "débiles" y "sumergidos en una serie de crisis sanitarias, ambientales, alimentarias, económicas, sociales, humanitarias y éticas", que son "presagio de una tormenta perfecta”.

"A real chance for change"



