El Papa, a un grupo de jóvenes de Bélgica: "La humanidad está en grave peligro. Sean artesanos de paz"

El Papa Francisco ha advertido este lunes de que la humanidad "atraviesa momentos difíciles" y "corre un grave peligro", al tiempo que ha pedido a los jóvenes que sean "creativos" y que trabajen para conseguir la paz. "Como bien sabéis estamos atravesando tiempos difíciles para la humanidad, que corre un grave peligro. Esto es cierto: estamos en gran peligro", ha recalcado el pontífice a un grupo de jóvenes llegados a Roma en peregrinación desde Bélgica.

"Por eso os digo: sed artesanos de la paz a vuestro alrededor y en vuestro interior; embajadores de la paz, para que el mundo vuelva a descubrir la belleza del amor, de la convivencia, de la fraternidad, de la solidaridad", ha añadido. Y aunque dijo que, ante todos estos desafíos, los jóvenes se pueden sentir "desanimados, desiguales, desarmados y impotentes", les ha pedido que no tengan miedo y que sean "creativos e imaginativos".

Copyright Vatican Media

"No esperéis hasta mañana para colaborar en la transformación del mundo"

"No esperéis hasta mañana para colaborar en la transformación del mundo con vuestra energía, vuestra audacia y vuestra creatividad", los ha animado.

En el discurso que ha pronunciado esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano, ha señalado que el encuentro con Jesús les permite a los jóvenes "tener una nueva mirada sobre las situaciones, encontrar respuestas a sus preguntas, descubrirse capaces de asumir responsabilidades, avanzar en la vida y consolidar su fe a través de un diálogo sobre sus convicciones".

Copyright Vatican Media

Crecer "en el diálogo con los ancianos"

En preparación de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Portugal, el Papa ha invitado a "cultivar la cercanía a todos los jóvenes, especialmente a los que viven en situaciones precarias, a los jóvenes migrantes y refugiados, a los jóvenes de la calle, sin olvidar a los demás, especialmente a los que experimentan una vida de soledad y tristeza". "Creciendo en el diálogo con los ancianos podemos formar una personalidad sólida para las luchas diarias, y además ellos nos transmiten su fe y sus convicciones religiosas. Una de estas luchas es la lucha por la paz", ha agregado.

Este domingo, el Papa ha pedido aprender de la historia y no olvidar el peligro de guerra nuclear que amenazaba el mundo hace 60 años, durante el periodo en el que inició el Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, en su mensaje durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. "No podemos olvidar el peligro de guerra nuclear que en aquel entonces amenazaba al mundo. ¿Por qué no aprender de la historia?", dijo Francisco en referencia a la crisis de los misiles entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética.