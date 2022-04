El Papa Francisco volverá a celebrar la Cena del Señor en una cárcel: "Un mensaje de cercanía y esperanza"

El Papa Francisco retomará mañana, 14 de abril, uno de los ritos que comenzó durante su pontificado, el de el "Lavatorio de los Pies" del Jueves Santo, y como en otras ocasiones acudirá a una cárcel, esta vez la de Civitavecchia, a las afueras de Roma, según confirmaron hoy los capellanes de la prisión.

El Vaticano por el momento no ha ofrecido información alguna sobre esta tradición, en la que el Papa conmemora el lavado de los pies de los apóstoles durante la Última Cena, "In Coena Domini", y los capellanes no lo han confirmado hasta hoy, la víspera. "Estamos agradecidos al Santo Padre por haber elegido una vez más una periferia existencial para lanzar al mundo un mensaje de cercanía y esperanza", celebró en un comunicado el jefe de los capellanes de las penitenciarías italianas, Raffaele Grimaldi.

El #Papa irá de nuevo a una cárcel el #JuevesSanto

Lavará los pies de 12 presos de la cárcel de #Civitavecchia, cerca de #Roma

Una costumbre que ya puso en práctica en los presidios de Velletri, Rebibbia y Regina Coeli#SemanaSanta2022pic.twitter.com/3kdpDDh6A3 — Eva Fernández (@evaenlaradio) April 13, 2022





Una prisión que ya visitó San Juan Pablo II

Francisco, aquejado de un dolor en la rodilla que le dificulta el caminar, acudirá a esta prisión, que ya visitó en 1987 San Juan Pablo II, para celebrar el rito con doce presos, como ya hiciera en años anterior, en las penitenciarías de Velletri y Rebibbia.



Francisco también eligió en años pasados un centro de refugiados, entre otros de religión musulmana, para el lavado de los pies y mandar así un mensaje de humildad y tolerancia.

Las celebraciones del Triduo Pascual en el Vaticano

Mientras que en los últimos dos años el rito del lavado de pies fue omitido debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. En esta Semana Santa, después de dos años de limitaciones por la pandemia, Francisco celebrará ante los fieles la llamada "Misa Crismal" de la mañana del Jueves Santo, en la que se bendicen los aceites que se van a utilizar durante los sacramentos a lo largo del año.



También volverá al Coliseo romano, símbolo del martirio de los primeros crisitianos, el Vïa Crucis, que será presenciado por Francisco desde la colina del Palatino. Mientras, se celebrará en la plaza de San Pedro una multitudinaria misa del Domingo de Resurrección.