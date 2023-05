El Papa Francisco a la Virgen de Pompeya: “Concede el don de la paz a Ucrania”

“Sin paz no hay vida”. Con estas palabras el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, comenzó su homilía en la Santa Misa celebrada este en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. La súplica a Nuestra Señora de Pompeya se recita cada año en este día y el primer domingo de octubre, ante la imagen de la Virgen.

En este mes de mayo recemos el Rosario pidiendo a la Virgen Santa el don de la paz, en particular por la martirizada Ucrania. ¡Que los responsables de las naciones puedan escuchar el deseo de la gente que sufre y quiere la paz! — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 8, 2023

Acojamos la invitación del Papa

Zuppi pidió a los fieles que cumplan con la tarea indicada por el Papa este domingo, tras la oración mariana del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. "Elevemos desde esta casa de María, casa de oración y de caridad, la súplica a la Virgen del Rosario que el beato Bartolo Longo quiso dedicar a la paz. Supliquemos con la insistencia de la pobre viuda que pide justicia a ese terrible juez injusto y despiadado que es la guerra". El cardenal recordó a continuación cómo "la voluntad de Dios es un mundo de paz", porque "sin paz no hay vida", con María que "es nuestra madre, todos somos hermanos porque para ella todos somos sus hijos”.

La génesis de la guerra

El presidente de los obispos italianos habló de la "incubación de la guerra". En la raíz de todo conflicto “está entonces la resignación ante los problemas, como los terribles intereses económicos que llevan a los hombres a destruirse a sí mismos". En este contexto, "la súplica expresa la espera de toda la creación que sufre y clama por la paz, y es estando con María como comprendemos la guerra. María es la primera que bajo la cruz suplica por la resurrección de la paz, de la curación, de la luz que vence a las tinieblas, de la vida que triunfa en su duelo contra la muerte”.

El cristiano en la historia

Por último el prelado citó la encíclica ‘Pacem in Terris’, de la que este año se cumple el 60º aniversario, afirmando que las palabras escritas por Juan XXIII son hoy "nuestra oración, a partir de la petición de que alejemos del corazón de los hombres lo que puede poner en peligro la paz y los transformemos en testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno". Zuppi reiteró cómo los cristianos están llamados a ser protagonistas de su tiempo, porque "el cristiano no es un hombre fuera de la historia. De hecho, en un mundo olvidadizo y volátil, que huye de la responsabilidad y no tiene visión, el cristiano entra en los pliegues de la vida verdadera, desciende a los problemas para buscar allí la presencia del Señor”.