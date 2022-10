El Papa Francisco viajará a Bahréin para intensificar las relaciones con el islam: "Llamamiento al diálogo"

El Papa viajará del 3 al 6 de noviembre a Bahréin"para intensificar las relaciones con el islam", según ha explicado este viernes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aunque la visita estará marcada por las peticiones de opositores y organizaciones para que inste al respeto a las libertades de religión y de expresión en el país.



Se trata del 39º viaje internacional de Francisco y su 58 país visitado, además de ser la primera vez que un pontífice visita Bahréin, en "una nueva etapa en el camino de la fraternidad y comprensión" después de su viaje a Abu Dabi en 2019, cuando se firmó el documento de la "Fraternidad Humana" con el jeque egipcio Ahmad al Tayyeb, gran imán de Al Azhar, la mayor institución suní.

