El Papa Francisco recuerda la figura de Santo Tomás de Aquino: "Gran sabiduría espiritual y humana"

2MGW43A Rome, Italy. 26th Jan, 2023. Italy, Rome, Vatican, 2022/10/20 . Pope Francis receives in audience Delegation European Institute of International Studies in Salamanca, Spain, at the Vatican.Italia, Roma, Vaticano, 2022/10/20 . Papa Francesco riceve in udienza la delegazione dell'Istituto Europeo di Studi Internazionali di Salamanca, in Spagna, in Vaticano. RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS. Credit: Independent Photo Agency/Alamy Live News