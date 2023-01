El Papa Francisco recuerda a Benedicto XVI y pide orar por las madres que han perdido a sus hijos en Ucrania

El Papa Francisco ha recordado a Benedicto XVI en en ángelus de este domingo haciendo alusión a la homilía del Santo Padre alemán el 13 de enero de 2008 (día del Bautismo del Señor, y que la Iglesia celebra este 8 de enero), en el que afirmó que “Dios ha querido salvarnos yendo él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el fin de que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el cielo, pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse a fin de subir desde las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado”, exponía Ratzinger entonces y ahora ha recordado Francisco.

El Pontífice argentino ha destacado que en la festividad del Bautismo del Señor, el Evangelio presenta a Jesús después de su vida escondida en Nazaret. Francisco recuerda que Jesús llega a la orilla del río Jordán para que Juan le bautice.

“Haciendo que Juan le bautice, Jesús nos desvela la justicia de Dios, que Él ha venido a traer al mundo. Muchas veces tenemos una idea limitada de la justicia, y pensamos que significa: el que se equivoca, paga, y así repara el mal que ha hecho. Pero la justicia de Dios, como enseña la Escritura, es mucho más grande: no tiene como fin la condena del culpable, sino su salvación y su regeneración, el hacerlo justo. Es una justicia que proviene del amor, de esas entrañas de compasión y misericordia que son el corazón mismo de Dios, Padre que se conmueve cuando estamos oprimidos por el mal y caemos bajo el peso de los pecados y de las fragilidades”, ha explicado Francisco.

En este sentido, el obispo de Roma asegura que la justicia de Dios no busca distribuir penas y castigos sino, que “consiste en hacernos justos a nosotros, sus hijos, librándonos de las ataduras del mal, resanándonos, levantándonos. Y entonces comprendemos que, en la orilla del Jordán, Jesús nos revela el sentido de su misión: Él ha venido para llevar a cabo la justicia divina, que es salvar a los pecadores; ha venido para tomar sobre sus hombros el pecado del mundo y descender a las aguas del abismo, de la muerte, con el fin de recuperarnos e impedir que nos ahoguemos. Él nos muestra que la verdadera justicia de Dios es la misericordia que salva, el amor que comparte nuestra condición humana, que se hace cercano, solidario con nuestro dolor, entrando en nuestras oscuridades para restablecer la luz”, ha proclamado.

El recuerdo al pueblo de Ucrania

Por otro lado, el Papa Francisco ha instado a los fieles a no olvidar a las víctimas de la guerra de Ucrania, ya que muchos de ellos “han pasado esta Navidad con hambre, co frío. Por favor, no olvidemos a estas poblaciones”, ha reclamado.

Asimismo, ha tenido un recuerdo por las madres que han visto perder a sus hijos durante el conflicto bélico del que pronto se cumplirá un año: “Oremos por estas madres que han perdido a sus hijos, ya sean ucranianas o rusas”, ha pedido.