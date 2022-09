El Papa Francisco recuerda en el Ángelus que “Dios no excluye a nadie porque ama a todos como a hijos”

El Papa Francisco ha realizado este domingo el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano antes centenares de fieles. El Santo Padre ha invitado a reflexionar sobre nuestras relaciones, haciendo ver la importancia de todo el mundo para Dios, especialmente a los más alejados de Él.

El Señor no nos aleja de su amor, no se desanima, no se cansa de darnos confianza con ternura. ¡Dios cree en nosotros! Se fía de nosotros y nos acompaña con paciencia. No se desanima, sino que pone siempre su esperanza en nosotros.