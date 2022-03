El Papa Francisco recibe a la Ponferradina en una audiencia privada en el Vaticano

La SD Ponferradina ha celebrado su 100 aniversario con un viaje muy especial. Una expedición de 89 personas entre futbolistas, cuerpo técnico y empleados del club se trasladaron ayer hasta el Vaticano, donde tuvieron una audiencia privada con el Papa Francisco. En su propia web, el club calificó el desplazamiento como “una experiencia única e inolvidable para toda la expedición de la Deportiva, que vivió en primera persona un nuevo capítulo de la historia centenaria del club”.

El presidente del equipo berciano, José Fernández, pasó anoche por los micrófonos de El Partidazo de COPE. El máximo dirigente del conjunto blanquiazul contó a Juanma Castaño que el encuentro ha sido posible gracias a la mediación del obispo de Astorga, Jesús Fernández. Además, el club entregó al Santo Padre una camiseta del centenario y otra con su nombre con el dorsal 100. Fernández explicó que también obsequiaron al Papa con “una imagen de la Virgen de la Encina, que es la Patrona del Bierzo”.

Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma estuvo presente en todo momento con el equipoleonés. “Ha sido muy maja y nos ha atendido muy bien”, concluyó el presidente de la Ponferradina.

En el año de su centenario, la Ponferradina se encuentra cuajando una gran temporada, marchando en la 5ª posición y asentado en los puestos de playoffs de ascenso a LaLiga Santander.

La afición al fútbol del Papa Francisco

Es de sobra conocida la afición del Santo Padre por el balompié. Seguidor confeso de San Lorenzo de Almagro, Francisco ha expresado en numerosas entrevistas su pasión por este deporte. "Yo era un palo. Me llamaban 'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me defendía más o menos bien”, contó el Papa durante su entrevista con Carlos Herrera el pasado mes de septiembre.

