"Ha sido un orgullo que el Papa Francisco nos haya recibido a la Ponferradina en audiencia privada"

Después de escuchar a José Fernández, Presidente de la SD Ponferradina, no cabe duda de que el club berciano ha vivido un miércoles "irrepetible", en un viaje que define como "muy placentero", del que han formado parte 89 personas entre futbolistas, cuerpo técnico y empleados del club.

El Papa Francisco ha recibido al equipo en El Vaticano, en audiencia privada, por el centenario del club. Su presidente contó en El Partidazo de COPE que el encuentro con el Sumo Pontífice fue gracias al Obispo de Astorga, monseñor Jesús Fernández González: "Don Jesús es un fenómeno. Es quien nos lo ha conseguido. Seguro que escucha la Cadena Cope", apuntó José Fernández en la charla que mantuvo con Juanma Castaño.

La 'Ponfe' se encomienda al Papa para jugar los playoffs en el año de su centenario El conjunto leonés ha viajado a Roma con motivo de su centenario para acudir a la audiencia general del Pontífice con el sueño de acabar la temporada en los puestos de playoff. 16 mar 2022 - 14:35

"Hemos hecho la foto, ha charlado con nosotros y nos ha deseado mucha suerte", resumió el encuentro. El club obsequió al Papa Francisco "con una camiseta del Centenario y otra con su nombre y el dorsal 100, y una imagen de la Virgen de la Encina, que es la Patrona del Bierzo".

La experiencia fue positiva más allá de las creencias de cada uno: "Hay jugadores que son creyentes y hay otros que no. Pero muchos de los que no creen me decían que estaban encantados, y que habían estado muy, muy bien".





Testigo del encuentro entre el Papa y la Ponferradina fue Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma: "Ha sido muy maja y nos ha atendido muy bien", concluyó el presidente.