El Papa Francisco recibe el alta hospitalaria tras permanecer diez días ingresado por su operación de colon

El Papa Francisco ha recibido el alta hospitalaria este miércoles, 14 de julio, tras diez días de ingreso para ser intervenido de una estenosis diverticular sintomática de colon el pasado domingo, 4 de julio. El Santo Padre abandonaba en torno a las 11h de la mañana el hospital Gemelli de Roma. Una vez llegó al Vaticano, saludó a los agentes policiales tras bajarse del coche. Será desde su residencia, la Casa Santa Marta donde continuará con su proceso de recuperación, aprovechando que en el mes de julio reduce su agenda.

.@juchem_r watches #PopeFrancis greet police just outside the side entrance to the Vatican. #HomeAgain. pic.twitter.com/vf03BpuBq7