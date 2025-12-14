El Ciclo Adventual llega al ecuador. Hoy el Evangelio continúa hablando de Juan Bautista. Esta vez en la cárcel por haber recriminado a Herodes su desorden. Allí van algunos de sus discípulos y le manifiestan sus dudas sobre Cristo si es verdaderamente el Mesías. Él les envía a preguntárselo al propio Maestro. Este les contesta con los Signos que hace cada día.

Y cuando se van, el Señor aprovecha para ensalzar la figura del Bautista. No es alguien más, sino la Voz que grita en el desierto y que invita a preparar el Camino al Señor. También hoy es III Domingo de Adviento popularmente llamado “Gaudete”. Esta es una palabra latina que significa “gozo” porque el Señor está ya muy próximo.

Esta idea se apoya en las Cartas de San Pablo cuando dice “Regocijaos y gozad porque el Señor está cerca”. Por eso este Domingo Adventual se propone como un “respiro espiritual” para suavizar la fuerte preparación del Camino al Señor.

Se celebra a diez días del Nacimiento del Mesías, el 25 de diciembre. También el color es rosáceo y no morado para hablar de ese alivio en este Pórtico a la Feria Mayor de este Tiempo Litúrgico de Adviento que comenzará el próximo miércoles 17 de diciembre.

Al acabar el Concilio Vaticano II, los otras confesiones cristianas -luteranos, ortodoxos, reformados y anglicanos- asumieron también este día. La Iglesia de forma pedagógica siempre propone un respiro espiritual en tiempos fuertes. Si en el Adviento es el Domingo Gaudete, en Cuaresma es el Domingo Laetare el IV Domingo Cuaresmal.