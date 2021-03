El Papa Francisco pide a la comunidad internacional vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables

El Papa Francisco ha pedido este 1 de marzo buscar una solución para todos a la covid-19. En concreto, ha solicitado nuevamente vacunas para todos especialmente para los más vulnerables y necesitados.

Así lo ha expresado el Santo Padre en un mensaje escrito a través de su cuenta oficial de Twitter con ocasión del Día internacional de la cero discriminación. “Pido a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, que promuevan la cooperación y busquen una solución para todos al COVID: vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados del planeta”, ha subrayado el Papa.

Pido a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, que promuevan la cooperación y busquen una solución para todos al #COVID: vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados del planeta. #ZeroDiscriminationDay — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 1, 2021

Durante su pasado mensaje de Navidad, el Pontífice solicitó vivir la fraternidad en la actual crisis sanitaria al “promover la colaboración y no la competición y de buscar una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta”.

El Santo Padre dijo el 25 de diciembre que “hoy en este tiempo de obscuridad y de incertidumbre por la pandemia aparecen diversas luces de esperanza como el descubrimiento de las vacunas”, sin embargo, advirtió que “para que estas luces puedan iluminar y llevar esperanza a todo el mundo deben estar a disposición de todos”.

“No podemos dejar que los nacionalismos cerrados nos impidan vivir como la verdadera familia humana que somos. No podemos dejar tampoco que el virus del individualismo radical nos venza y nos haga indiferentes al sufrimiento de otros hermanos y hermanas. No puedo colocarme a mí mismo antes que los otros, colocando en las leyes del mercado y de las patentes de invenciones encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad”, indicó antes de impartir la tradicional Bendición “Urbi et Orbi”.