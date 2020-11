El Papa Francisco habló con Joe Biden para felicitarlo por su victoria en Estados Unidos

El pasado jueves, 12 de noviembre, el Papa Francisco y Joe Biden tuvieron una conversación telefónica. Esto fue confirmado por el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Asimismo, según la nota de prensa publicada por el equipo de comunicación de Biden, el presidente electo expresó en su conversación telefónica con el pontífice "su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia mutua en la dignidad e igualdad de la humanidad en temas como el cuidado de los marginalizados y los pobres, el cambio climático y la integración de los inmigrantes y refugiados en las comunidades".

