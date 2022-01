El Papa Francisco envía un mensaje de ánimo a los habitantes de La Palma: "Es duro, pero no bajen los brazos"

Los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz se han reunido este viernes, 21 de enero, con el Papa Francisco.

A la espera de conocer más informaciones sobre la reunión que los prelados han tenido con el Santo Padre, la Oficina de Información de la CEE ha publicado un vídeo del Papa Francisco en el que envía un mensaje de ánimo a los habitantes de la Palma que han sufrido las consecuencias del volcán y que ahora están luchando por volver a la vida de antes

“Queridas hermanas y hermanos de la Isla de La Palma, estuvo muy cercano a usted y lo sigo estando ahora en el momento de la erupción del volcán. Esas cenizas por todos lados, debe ser muy duro ver que tu casa, tu campito, se va cubriendo de cenizas y vos tienes que escaparte para salvar lo que puedes de tu vida” ha dicho el Santo Padre.

El Papa Francisco envía un mensaje de ánimo a los habitantes de la Palma que sufren las consecuencias del volcán. pic.twitter.com/lZpuqX7jNe — Of. Información CEE (@prensaCEE) January 21, 2022

El Papa Francisco ha asegurado en el video-mensaje que acompaña a los habitantes de la isla en este momento, “y los sigo acompañando en la reconstrucción, es duro, pero no bajen los brazos”. Para el Santo Padre, “una reconstrucción significa siempre dar un paso adelante, significa decirle que la derrota no tiene la última palabra, significa no cansarse de mirar al horizonte”.

Al finalizar el mensaje, Francisco ha afirmado: “Estoy cerca de ustedes, rezo por ustedes, y les deseo todo bien. Por favor les pido que recen por mí y el que no reza me mande buena honda que también la necesito. Que Dios os bendiga a todos”