El Papa Francisco desvela la razón por la que el médico no le ha dejado viajar a Dubai para la COP28

Han sido pocas las palabras que el Papa Francisco ha pronunciado este jueves durante la audiencia a los participantes en el Seminario sobre 'Ética en la Gestión Sanitaria' pero han sido un verdadero boletín médico.

El Santo Padre ha explicado perfectamente su estado de salud y la razón por la cual el médico no le dejó ir a Dubai: “La razón es hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado Y esto en esta situación bronquial [no es conveniente]”.

Francisco ha agradecido “que no fue una pulmonía: “Es una bronquitis muy aguda, infecciosa. Ya no tengo fiebre, pero todavía siguen los antibióticos y esas cosas. Gracias por todo esto. Gracias por la visita que me complace tanto”.

Reflexionando sobre el tema de “cuidar la salud”, Francisco ha subrayado que es, al mismo tiempo, “fuerte y frágil”: “Una salud mal cuidada cede a la fragilidad. A mí me gusta mucho la medicina preventiva, porque previene antes que vengan los acontecimientos. Yo les agradezco lo que hacen. No sólo buscar soluciones médicas, farmacológicas, sino también acariciar la salud, es decir, pensar sobre el bien de la salud. Y cómo conservar ese bien. No sólo curar sino conservar”.

“Es un trabajo para ustedes, yo les agradezco que hayan venido y perdonen un poco que no puedo hablar más, pero no me da el cuero. Así que lo que sí me gustaría es saludarlos, así que, si hacemos rapidito, viene uno por uno, se acerca. Perdónenme si permanezco sentado y los saludo, uno por uno”, ha dicho Francisco al final de su discurso, un verdadero boletín médico.