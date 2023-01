El Papa Francisco "se confiesa": "Yo también temo equivocarme, pero el miedo excesivo no es cristiano"

Los pensamientos de Francisco, sus temores y los temas que siempre le han preocupado como pastor. Estos son los temas clave del libro La paura come dono que será publicado el próximo 25 de enero.

El Papa en conversación con el psicólogo Salvo Noé, relata sus sensaciones durante estos años de pontificado, a partir de su elección en el Cónclave. Además, reflexiona sobre temas como la acogida de inmigrantes, el trato a los homosexuales, el arribismo y la hipocresía, y finalmente revela: "Yo también tengo a veces miedo de equivocarme, pero el miedo excesivo no es cristiano".

Tal y como publica Vatican News, el diálogo con el Papa que abre el libro, analiza temas de estrecha actualidad eclesiástica, como la formación en los seminarios, las "perversiones" de la hipocresía, la mundanidad y el arribismo, la acogida de homosexuales y migrantes, y la prevención de los abusos del clero, introduciendo quizá itinerarios psicológicos en los seminarios.

"Nos paraliza"

Francisco y Noé reflexionan largamente sobre el concepto del miedo, tema central del libro. "El miedo excesivo es una actitud que nos hace daño, nos debilita, nos encoge, nos paraliza. Tanto es así que una persona esclavizada por el miedo no se mueve, no sabe qué hacer: está temerosa, centrada en sí misma, esperando que ocurra algo malo. Así que el miedo conduce a una actitud que paraliza", observa el Papa. "El miedo excesivo, de hecho, no es una actitud cristiana, sino que es una actitud, podemos decir, de un alma encarcelada, sin libertad, que no tiene libertad para mirar hacia adelante, para crear algo, para hacer el bien".

El Papa Francisco confiesa una vez más su anhelo de poder recorrer las calles como en Argentina, encontrarse con la gente, hablar con ellos y compartir historias, dificultades y estados de ánimo: "Tengo que atenerme a los protocolos de seguridad. Aquí tienen miedo de que me pase algo". Es otro temor, en este caso, sin embargo, justificado. "Las primeras veces, nada más ser elegido, intenté salir sin avisar, y creé serios problemas a las personas que trabajan para garantizar mi seguridad", revela el Papa.

Por último, Francisco reafirma : "Jesús está siempre a nuestro lado". Incita a los fieles a "vivir con amor, a saber confiarse al Padre". Y vuelve a lanzar un llamamiento a todos los sacerdotes para que muestren "misericordia, valentía y puertas abiertas".