El Papa Francisco asegura que la Iglesia cumple con su compromiso de rendir justicia a las víctimas de abusos

En su discurso, el obispo de Roma también se ha referido a la dispensa de matrimonios no sacramentales para contraer un nuevo matrimonio, otra de las tareas que llevan adelante los miembros de la Congregación. El Pontífice les ha pedido que examinen cada caso con "discernimiento". Así, ha manifestado que cuando la Iglesia concede la disolución de un vínculo matrimonial no sacramental, es decir en el caso por ejemplo de que la parte bautizada pretenda contraer nuevo matrimonio con otro bautizado, no se trata solo de la "cancelación canónica de un matrimonio" que "en todo caso ya era fallido", sino que, en realidad, con ese acto "eminentemente pastoral" se pretende "siempre favorecer la fe católica". Así lo ha definido como un gesto en favor de "la nueva unión y de la familia, de la que este nuevo matrimonio será el núcleo".