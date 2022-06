El Papa Francisco anuncia una Misa con la comunidad congoleña en Roma: "Llevaremos Kinshasa a San Pedro"

El Papa Francisco recibió este lunes en la Sala Clementina del Palacio Apostólicoa 56 participantes del Capítulo General de los Misioneros de África, conocidos como “Padres Blancos”.

“Lamentablemente, con gran pesar, tuve que posponer mi viaje al Congo y a Sudán del Sur. En efecto, a mi edad ¡no es tan fácil partir en misión! Pero sus oraciones y su ejemplo me dan valor, y confío en que podré visitar a estos pueblos, a los que llevo en mi corazón”, dijo el Santo Padre.

Asimismo, el Papa anunció que el próximo 3 de julio, el día en que habría tenido que celebrar la misa en Kinshasa, lo hará en Roma con la comunidad congoleña: “Llevaremos a Kinshasa a San Pedro, y allí celebraremos con todos los congoleños romanos, ¡que son muchos!”.

Las palabras del Papa Francisco con los "Padres Blancos"

Durante el encuentro con los “Padres Blancos”, Francisco recordó la exhortación de su fundador, el cardenal Charles-Martial Allemand Lavigeria: “Sea apóstoles, nada más que apóstoles” y añadió que “el apóstol de Jesucristo no es alguien que hace proselitismo, no es un mánager, no es un conferenciante docto, no es un 'mago' de la informática. El apóstol es un testigo. Esto es válido siempre y en todas partes en la Iglesia, pero es especialmente cierto para aquellos que, como ustedes, a menudo son llamados a vivir la misión en contextos de primera evangelización o de prevalencia de la religión islámica”.

“Pienso en sus fraternidades, formadas por personas procedentes de tantos países, de diferentes culturas. No es fácil, es un reto que sólo pueden aceptar contando con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces esta pequeña comunidad suya, que vive de la oración y la fraternidad, está llamada, a su vez, a dialogar con el ambiente en el que vive, con la gente, con la cultura local”, dijo el Papa.