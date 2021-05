El Papa Francisco abrirá los trabajos de la 74ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Italia

El Papa Franciscoabrirá los trabajos de la 74ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) que se llevará en Roma del 24 al 27 de mayo. El tema de la próxima reunión de los obispos italianos será “Anunciar el Evangelio en un tiempo de renacimiento – Para dar inicio a un camino sinodal”.

El discurso presencial del Santo Padre está previsto para el 24 de mayo a las 16:00. Al día siguiente, el presidente de la CEI y Arzobispo de Perugia – Città della Pieve, el Cardenal Gualtiero Bassetti, realizará la introducción a los trabajos. Luego, la relación principal será llevada a cabo por el vicepresidente de la CEI y Obispo de Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla.





Posteriormente, los asistentes realizarán trabajos en grupos. Según informó la CEI, se tratará de una reflexión “sobre el contexto actual que exige un anuncio renovado del Evangelio, en un estilo sinodal”. Finalmente, la asamblea votará algunas cuestiones “jurídico- administrativas” y elegirá a dos nuevos vicepresidentes de los obispos italianos, a los miembros del consejo para los asuntos económicos y a los presidentes de las comisiones episcopales.

Al recibir el pasado 30 de abril a la Acción Católica Italiana , el Papa Francisco se refirió al camino sinodal que iniciará la Iglesia en Italia y recordó que “la sinodalidad no es hacer un parlamento”.

“La sinodalidad no es solo la discusión de los problemas, de las diferentes cosas que hay en la sociedad.... Va más allá. La sinodalidad no es buscar una mayoría, un acuerdo sobre las soluciones pastorales que tenemos que hacer. Esto solo no es sinodalidad; es un bello ‘parlamento católico’, está bien, pero no es sinodalidad. Porque falta el Espíritu”, advirtió el Papa.