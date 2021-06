El Papa finaliza sus catequesis sobre la oración y recuerda a los fieles que "Jesús nunca nos abandona"

El Papa Francisco ha terminado hoy, miércoles 16 de junio, su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana durante la Audiencia General en el patio de San Dámaso y ha exhortado a tener el valor y la esperanza de sentir la presencia de Cristo en nosotros: que nuestra vida sea "para dar gloria a Dios".

Después de varios meses en los que el Pontífice ha reflexionado sobre la oración cristiana, Francisco ha recordado hoy, en su última catequesis sobre este tema, cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús: “Jesús rezaba y rezaba tanto - ha dicho el Papa – y durante su misión, Jesús se sumerge en ella, porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia”.

De hecho – ha continuado el Papa – “los Evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo todavía más intensa y frecuente en la hora de su pasión y muerte”, asegurando que estos sucesos culminantes constituyen el núcleo central de la predicación cristiana, el kerygma: “esas últimas horas vividas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio no solo porque a esta narración los evangelistas reservan, en proporción, un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús”.

Jesús no ofrece salvación episódica, sino la salvación total

Francisco después ha explicado que Jesús no fue “un filántropo” que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas: “fue y es mucho más” dice el Papa. “En Él no hay solamente bondad: hay algo más, está la salvación, y no una salvación episódica – la que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo – sino la salvación total”.

La oración de Jesús es intensa, constante y única

Después, el Papa ha enumerado una serie de acontecimientos en los que vemos a Jesús rezando: “Son las horas decisivas de la pasión y de la muerte, en las que vemos una oración intensa, única y que se convierte en el modelo de nuestra oración” ha asegurado el Papa.

“Él reza de forma dramática en el huerto del Getsemaní, asaltado por una angustia mortal. Reza también en la cruz, envuelto en tinieblas por el silencio de Dios. Es la oración más audaz, porque en la cruz Jesús es el intercesor absoluto: reza por los otros, por todos, también por aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado. Todos estaban en contra de Él o eran indiferentes. Sólo ese malhechor reconoció el poder. En medio del drama, en el dolor atroz del alma y del cuerpo, Jesús reza con las palabras de los salmos; con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos. Sintió el abandono; y rezó”. Al final, en la cruz “se cumple el don del Padre – ha dicho el Papa – que ofrece el amor, es decir, se cumple nuestra salvación”.

El #Papa finaliza hoy su catequesis sobre la oración:

“No olvidemos que Jesús no sólo nos amó primero, sino que también “rezó” primero por nosotros. Hemos sido queridos en Cristo Jesús y su pasión fue ofrecida por nosotros.

Nos queda agradecerlo”.#Audienciapic.twitter.com/XP7xEuSjef — Eva Fernández (@evaenlaradio) June 16, 2021

Jesús nunca nos abandona, siempre reza por nosotros

Al final de su reflexión, Francisco ha recordado que incluso en el más doloroso de nuestros sufrimientos, “nunca estamos solos” y “la oración de Jesús está con nosotros para que su palabra nos ayude a avanzar”.

“Recordad – ha dicho el Papa – la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por así decir, hemos sido “rezados”, ya somos acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo”. Y no olvidemos – ha proseguido – que “Jesús reza por mí, incluso en los peores momentos”. La exhortación final del Pontífice es a “tener coraje y esperanza para sentir fuertemente la oración de Jesús y seguir adelante: que nuestra vida sea un dar gloria a Dios sabiendo que Él reza por mí”.