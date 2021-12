El Papa expresa su cercanía a las poblaciones de Filipinas afectadas por el tifón: "Necesitan ayuda concreta"

Tras haber rezado el Ángelus ayer, 19 de diciembre, el Papa Francisco expresó su cercanía a las poblaciones de Filipinas afectadas por un fuerte tifón.

“Expreso mi cercanía al pueblo filipino afectado por un fuerte tifón que ha destruido muchos hogares. Que el Santo Niño traiga consuelo y esperanza a las familias más necesitadas, y que inspire ayuda concreta en todos nosotros. La primera ayuda concreta es la oración”, dijo el Santo Padre.

El Pontífice también tuvo la oportunidad de saludar a los peregrinos procedentes de Italia y de otros países: “En particular saludo a la comunidad peruana de Roma y a su grupo folclórico reunido aquí para la celebración en honor del “Niño Jesús Andino” de Choqcca, lugar de origen del Belén instalado en esta Plaza. ¡Gracias! Saludo a la Banda de Música de Soriano al Cimino – me gustaría escucharlos después, ¿eh? - Saludo a los fieles de Terni, a los scouts de Marigliano y a los jóvenes de Cingoli”, añadió el Santo Padre.

Finalmente, el Papa deseó a todos un buen camino en este último tramo de Adviento que nos prepara para el nacimiento de Jesús: "Que sea para todos nosotros un tiempo de espera y de colaboración: esperanza, ilusión y oración, en compañía de la Virgen María, mujer de la espera. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto, ¡y ahora que la banda toque algo bonito!", conluyó diciendo afectuosamente Francisco.

El comentario del Evangelio de este domingo

El Pontífice recordó durante el Ángelus de este domingo el pasaje del Evangelio de Lucas que relata la Visitación, momento en que María, tras la Anunciación, va a visitar a Isabel. Según la Biblia, María "se levantó" y fue "con prontitud" a visitar a Isabel. "Estos son los dos movimientos que hizo María y que nos invita a hacer también con vistas a la Navidad", se ha dirigido a los fieles.

Tal y como ha indicado Francisco, el embarazo inesperado de María la exponía a malos entendidos e incluso a penas severas, incluida la lapidación, en la cultura de esa época. "¡Imaginemos cuántos pensamientos y perturbaciones tuvo! Sin embargo, no se desanima, no se desespera, pero se levanta. No mira hacia abajo, hacia los problemas, sino hacia arriba, hacia Dios", ha comentado.