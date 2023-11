El Papa explica el pequeño problema de salud que sufre y pide que recemos por él

"Hoy no me puedo asomar a la venta apor mi problema de inflamación del pulmón, por eso no podré tampoco leer el texto, pero os agradezco mucho vuestra presencia". Así lo ha explicado el porpio Papa Francisco desde la capilla de Santa Marta.

Y es que el Papa no ha aparecido desde su estudio en la Plaza de San Pedro, como es tradición. Un gesto realizado por precaución por lo que había sucedido ayer, cuando en dos comunicaciones entre la mañana y la tarde, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede Matteo Bruni había informado a los medios sobre la cancelación de las audiencias del sábado en la agenda papal debido al "ligero estado gripal" que se había apoderado de Francisco.