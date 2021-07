El Papa envía un telegrama para mostrar su cercanía a los afectados por el incendio en un hospital de Irak

El Papa Francisco ha enviado un telegrama de pésame en el que ha mostrado su cercanía con los afectados por el incendio del hospital 'Imam Hussein', ubicado en Nasiriyah (Irak).

El telegrama, firmado por Pietro Parolin, afirma que el Santo Padre "asegura su cercanía espiritual a todos los afectados por el trágico incendio". Del mismo modo, el Papa se mostró "profundamente entristecido" y manifiesta que reza sobre todo "por los que han muerto y por el consuelo de sus familiares y amigos que están de luto por la pérdida".

El mensaje pone de reflejo también la cercanía del Papa y sus deseos de recuperación: "sobre los pacientes, el personal y los cuidadores, invoca las bendiciones de Dios de consuelo, fuerza y paz".

El incendio ha afectado a la zona de aislamiento dispuesta debido a la pandemia de la covid-19. Hasta el momento hay 58 fallecidos, la mayoría a causa de quemaduras graves. Además, se han reportado decenas de heridos.

Hasta ahora, no se ha determinado el origen del incendio. Sin embargo, a pesar de que no hay una confirmación oficial del Ministerio de Salud iraquí, se barajan como posibles causas la explosión de una bombona de oxígeno o la posibilidad de un cortocircuito eléctrico.

No es el primer accidente que se produce en un hospital iraquí en los últimos meses. Una situación similar tuvo lugar en el hospital Ibn al-Khateeb, centro situado en Bagdad, la capital del país. En aquella ocasión, fallacieron 82 personas en un incendio provocado por la explosión de una botella de oxígeno.

El Papa Francisco viajó al país de Medio Oriente a principios del pasado mes de marzo. Durante aquel viaje, el Santo Padre tuvo varios encuentros con los líderes políticos y religiosos del país, con los que quiso hacer una llamada a la paz y a la reconciliación.

A su llegada al país, el Papa exhortó a los dirigentes políticos a dejar a un lado la guerra: "Que callen las armas, que se evite su proliferación, aquí y en todas partes. Que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local. No más violencia, extremismos, facciones e intolerancia”.

