Llegar a Dios a través del fútbol: el libro que relaciona a Jesucristo con el Atlético de Madrid

¿Existe la relación entre Dios y el fútbol, y en concreto entre Dios y el Atlético de Madrid? Pues parece ser que sí. Al menos así lo cree Txus Rojas, aficionada rojiblanca que ha escrito el libro 'Dios y el Atleti: amor, pasión, fe y comunión'donde aborda ambos asuntos con la colaboración de periodistas, sacerdotes, misioneros o leyendas atléticas como el 'Cholo' Simeone, Gárate o Adelardo.

“El fútbol no es solo once contra once donde se dan patadas a un balón, es una actividad que mueve pasiones, conecta a la gente, le hace sentir familia, tiene valores. El fútbol tiene mucho que contar sobre cómo abordar las situaciones que nos pasa en nuestra vida de fracasos, éxitos, revelaciones...”, ha contado en 'Ecclesia al día' la autora.

Y es que para Txus, el Atlético de Madrid es un ejemplo de caer y volver a levantarse. Una actitud “de la que aprendemos y esto es una conexión con Dios porque Jesús fracasó antes de resucitar y reinar gloriosamente”, ha recordado.

Txus Rojas se ha mostrado agradecida a quienes han colaborado en 'Dios y el Atleti: amor, pasión, fe y comunión', especialmente a las leyendas del conjunto rojiblanco: “Ha habido sorpresas porque algunos lo vieron clarísimo, a otros hubo que explicárselo mejor”.

La participación de Simeone en el libro de Txus Rojas



Sobre la participación de Simeone, asegura que desde el primer momento se mostró dispuesto a colaborar con el proyecto. De ahí que la autora solo tenga palabras de agradecimiento para el entrenador: “Encarna bien los valores de este libro y del Atlético porque ama su trabajo, cree hasta el límite y cuando hablé con él le dije que tenía que estar en este libro porque era uno de los grandes inspiradores”, ha explicado.

A juicio de Txus, su publicación hace referencia a la trascendencia del fútbol pero también con un trasfondo profundo que mueve emociones: “Puede parecer freaky, pero tiene su miga e invito a que la gente lo cotillee porque tiene más de lo que parece”, ha asegurado.

Sobre el 'feedback' que está obteniendo de 'Dios y el Atleti: amor, pasión, fe y comunión', afirma que personas no creyentes o que no son aficionadas al fútbol les apasiona la idea: “No debemos encasillarnos en leer solo lo que me gusta porque perdemos amplitud de diversidad”, ha remarcado.

"Si ponemos el foco en lo que somos diferentes nos vamos a polarizar"

Es ese no ampliar horizontes lo que favorece, según Txus Rojas, la polarización en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad: “Somos diferentes y lo digo en el libro, yo no soy del Real Madrid, pero eso no quiere decir que no tenga cosas en común con gente que le apasiona el Real Madrid. Si ponemos el foco en lo que somos diferentes e intentamos ofendernos nos vamos a polarizar y esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Desde ahí no construimos nada. Compartimos la pasión por el fútbol”, ha reivindicado.

Cuestionada sobre si el fútbol es una vía para acercarse a Dios, la autora lo tiene claro: “Se puede llegar a Dios a través de todo y especialmente sobre los que nos conmueve y el futbol es conmovedor, son subidas y bajadas y nos enseña que la vida no son siempre alfombras rojas, tenemos barro, tenemos sangre, tenemos sudor, lágrimas, goce, disfrute... es muy inspirador”, ha sentenciado.