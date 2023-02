El Papa, durante su vuelta: "Quien instrumentaliza la muerte de Benedicto es gente de partido, no de Iglesia"

"He visto en el Congo muchas ganas de ir adelante". Esta es una de las respuestas del papa Francisco durante su viaje de vuelta en el avión que le ha llevado de regreso a Roma tras su viaje apostólico en la República democrática del Congo y Sudán del Sur.

Una de sus riquezas, ha dicho el Papa, "son los jóvenes inteligentes en los que se debe apoyar y a los que hay que hacer sitio. No hay que cerrarles las puertas. África tiene su dignidad. El Congo tiene este altísimo nivel. Y me duele el problemade la explotación y la guerra en un país que tiene tantas posiblidades".

La venta de armas

Por otro lado, Francisco ha expresado que "el tema de la violencia es un tema cotidiano, lo hemos visto en Sudán del Sur. Es doloroso ver cómo se provoca la violencia y uno de los puntos en la venta de las armas. No solo para las grandes potencias, tambien para esta gente a la que siembran la guerra dentro, es cruel. Porque detrás están los intereses económicos para explotar la tierra, los minerales, la riqueza... es verdad que el tribalismo en África no ayuda y no sé exactamente cómo será en Sudán del Sur. Se necesita un verdadero diálogo entre las distintas tribus. Recuerdo cuando estuve en Kenia, en el estadio lleno, se levantaron todos y dijeron no al tribalismo. Es cierto que tienen su propia historia, enemistades antiguas, culturas distintas pero también es cierto que se provodca la lucha entre las tribus por la venta de las armas y luego se explota la guerra de ambas tribus. Esto es diabólico, no me viene otra palabra. Esto es destruir, destruir la Creación, la persona, la socidad. No sé si sucede en SSur, pero en algunos sí sucede que los niños son llevados para ser milicianos y luchar desde niños. Esto es muy doloroso. Creo que el problema más grave es el ansia de hacerse con las riquezas, coltan, litio, y a través de la guerra con la que venden las armas, explotan también a los niños".



Un llamamiento por la paz en Ucrania

¿Estaría dispuesto a establecer un gesto con Vladimir Putin si tuviese la oportunidad de encontrarlo viendo que sus llamamientos a la paz han caído en saco roto?¿Les gustaría hacer un llamamiento conjunto a la paz en Ucrania? Le han preguntado los periodistas al Papa. "Yo estoy abierto a encontrar a ambos presidentes, el de Ucrania y el de Rusia. Estoy abierto a un encuentro. Si no he ido a Kiev es porque de momento no es posible tampoco a Moscu. Quiero el dialogo. El segundo dia de la guerra me fui a la embajada rusa a decir que

quería ir a Moscú a hablar con Putin. Fue algo que abrió una pequeña ventana. Ese gesto, es un gesto que he pensado. Pero ese gesto de 2019 no sé como ha sucedido, no lo pensé y lo que no esta pensado no se puede repetir, es el espiritu, no se puede explicar. Lo he olvidado, ha sido un servicio, fui instrumento de un impulso interior. No fue algo planificado".

Pero no es la única guerra, ha dicho el papa, que ha recordado los conflictos en Siria, Yemen, Myanmar, América Latina: "Estamos en autodestrucción. Detengámonos un momento porque una bomba lleva a una mayor y la escalada no sabes dónde va a terminar".

La "criminalización de la homosexualidad"

¿Qué mensaje tiene para las familias de Sudán del Sur y del Congo que rechazan a sus hijos?, han preguntado al Papa, algo de lo que Francisco ya ha hablado en dos viajes. Primero en Brasil: "Si una personas de tendencia homosexual es creyente y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo?".

El segundo volviendo de Irlanda. "Dije claramente a los padres que los hijos que tienen esta orientación tienen el derecho de estar en casa. No podeis echarlos en casa y ultimamente he dicho una cosa en la entrevista de AP. La criminalización de la homosexualidad es problema que no se debe dejar pasar. Se estima que unos 50 países de una forma u otra ejercen esta criminalización y algunos de estos países creo que son 10 tienen la pena de muerte y la aplican abiertamente o escondido. Esto no es justo. Las personas de tendencia homosexual son hijos de Dios, Dios los quiere, Dios los acompaña. Condenar a una persona así es pecado. Criminalizar a las personas de tendencia homosexual es una injusticia. No estoy hablando de grupos, estoy hablando de las personas. Los lobby son otra cosa. Creo que en el Catecismo de la Iglesia católica contiene una frase, que no tienen que ser marginados. Creo que está claro".



La muerte de Benedicto XVI



"Él siempre estaba a mi lado, apoyándome. Si había dificultades, me lo decía y hablábamos", ha reconocido Francisco. "No había problemas. Una vez yo hablé del matrimonio de las personas homosexuales, que el matrimonio es un sacramento y que nosotros no podemos hacer un sacramento, pero (dije) que hay una posibilidad de que tengan seguridad, de que la ley civil permita una unión civil para una pensión en la vejez y otras cosas. Una persona, que se cree un gran teólogo, a través de un amigo del Papa Benedicto fue a verlo y denunció esto que dije. Benedicto no se asustó y llamó a 4 cardeanles teólogos de primer nivel y les dijo, «explicadme esto». Y así terminó la historia. Es una anécdota para mostrar cómo actuaba benedicto cuando había una denuncia. Algunas historias que se cuentan de que Benedicto estaba amargado y esto y lo otro... son cuentos chinos.

“La muerte de #BenedictoXVI se ha instrumentalizado por gente que quiere “llevar el agua a su propio molino”. Quien instrumentaliza a una persona tan de Dios, casi un Santo Padre de la Iglesia no tiene ética. Es gente de partido, no de Iglesia”#Papa#RuedadePrensapic.twitter.com/Auxis6NukS — Eva Fernández (@evaenlaradio) February 5, 2023

A Benedicto yo lo he consultado por algunas decisiones y estaba de acuerdo. Creo que la muerte de Benedicto ha estado instrumentalizada por gente que quiere «llevar el agua a su propio molino». Y la gente que, de un modo u otro, quiere instrumentalizar a una persona así de buena, así de Dios, un Santo Padre de la Iglesia,

esa gente que no tiene ética, es gente de partido no de Iglesia. Se ve la tendencia de hacer con las posiciones teológicas como partidos

y luego hacer esto. Pero caerán por su propio peso".

La salud del Papa y sus próximos viajes

"El 29 septiembre voy a Marsella y hay posibilidad que de Marsella vaya a Mongolia pero no esta cerrado". Estos son los viajes que el Papa ha anunciado de manera probable, ya que como él mismo ha dicho "he elegido visitar los países más pequeños de Europa". La intención es "conocer un poco la Europa escondida. Por ejemplo, Albania. Ha sido el primero, un país que ha sufrido la dictadura más cruel de la historia. Mi forma de elegir es esta, intentar no caer yo en la globalizacion de la indiferencia".

Sobre el estado de su rodilla, el Papa ha bromeado: "Sabes que hierba mala nunca muere. La rodilla molesta, pero mejora lentamente":