El Papa denuncia la explotación infantil en la agricultura: "Es un flagelo que hiere cruelmente la existencia"

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado este martes el Mensaje del Papa Francisco, firmado por el card. Pietro Parolin, dirigido a los participantes en la sesión inaugural del Global Solutions Forum, el Encuentro Global de la FAO sobre la eliminación del trabajo infantil en la agricultura dirigido al Director General, Qu Dongyu.

En el texto enviado a la FAO se lee que “aún más cuando se manifiesta como explotación, el trabajo infantil se convierte en un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el desarrollo armónico de los más pequeños, limitando considerablemente sus oportunidades de futuro, ya que reduce y lastima su vida para satisfacer las necesidades productivas y lucrativas de los adultos”.

??Poverty

??Hunger

??Outdated ways of farming



... are the main causes of child labour.



Many actors in the agricultural sector can help address these causes & #EndChildLabour.



Join @FAO's Global Solutions Forum on 2-3 November to learn more??https://t.co/yP4LVwDe1Upic.twitter.com/weIO0UOTx3