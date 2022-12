El Papa critica la discriminación de género en el trabajo: "¿Por qué una mujer tiene que ganar menos?"

El Papa Francisco ha rechazado este lunes todas las prácticas en las que la "dignidad humana es pisoteada por la discriminación de género" y ha preguntado: "¿Por qué una mujer tiene que ganar menos que un hombre?", durante la audiencia al sindicato mayoritario italiano Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

En su discurso en el aula Pablo VI del Vaticano ante los 5.000 miembros de la CGIL, Francisco también ha lamentado: "¿Por qué a una mujer en cuanto se ve que está embarazada la echan del trabajo para no pagarla la maternidad?". Francisco ha calificado estas prácticas como "distorsiones del trabajo" y ha citado, además de la discriminación de género, los contratos precarios a los jóvenes, los despidos generalizados, y ha lamentado "que muchas personas sufren aún la falta de un trabajo o de un trabajo digno".

La #Cgil incontra Papa Francesco. In 5 mila in udienza in Vaticano per il lavoro e la dignità della persona.



Dalle ore 11.30 la diretta dell’udienza https://t.co/BdLSUSZPk2pic.twitter.com/2yPBW24kVh