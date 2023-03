El mensaje de Francisco a los confesores: "Estáis en el confesionario no para torturar, sino para perdonar"

El Papa Francisco ha llamado a que se renueve el camino de la paz en el ángelus de este domingo, 26 de marzo. De esta manera, el Santo Padre ha vuelto a pedir una oración como viene siendo habitual desde febrero de 2022, por el “martirizado pueblo ucraniano”.

Asimismo, también ha tenido un recuerdo para las más de 40.000 víctimas mortales, heridos y que lo han perdido todo enlos terremotos de Turquía y Siria el pasado mes de febrero, por lo que ha instado a los fieles a seguir colaborando en las colectas que se han organizado para atenderlas.

Por otro lado, también ha pedido por los afectados del tornado de Mississippi en las últimas horas, que hasta el momento ha costado la vida a una treintena de personas.

Francisco recuerda que con Cristo nunca estamos solos y hace una advertencia a los confesores

En el ángelus de este V Domingo de Cuaresma, el obispo de Roma ha invitado a todos aquellos que están pasando por un momento en el que piensan que “ya no hay nada que hacer” y solamente ven dolor y desesperación a reflexionar acerca del pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro: “Hoy Jesús nos dice que no es así, que en esos momentos no estamos solos”.

El Sucesor de Pedro también ha recordado que Jesús nos invita a no dejar de creer y a no dejar de esperar, a no dejarnos abatir por los sentimientos negativos: “No escondáis el dolor, los errores, los fracasos, dentro de vosotros, en una habitación oscura y solitaria, cerrada. Quitad la piedra, sacad todo lo que hay dentro, ponedlo ante Jesús con confianza”, ha reclamado a los asistentes en San Pedro.

Por último, el Papa Francisco ha hecho una advertencia a los confesores: "Queridos hermanos, no olvidéis que también vosotros sois pecadores y que estáis en el confesionario no para torturar: para perdonar, y para perdonarlo todo, como el Señor lo perdona todo".