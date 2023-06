Regalos, cordialidad y 40 minutos de conversación: el encuentro entre Francisco y el presidente de Cuba

Cuarenta minutos. Es lo que ha durado el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel durante la audiencia celebrada en el Vaticano este martes, 20 de junio. El dirigente comunista llegó a la Santa Sede acompañado de su esposa, Lis Cuesta Peraza, a las 09.50h.

video INCLUYE IMÁGENES CEDIDAS POR EL VATICANO DE LA RECEPCIÓN DEL PAPA FRANCISCO AL PRESIDENTE CUBANO, MIGUEL DÍAZ-CANEL

En el despacho adyacente al aula Pablo VI, donde se celebran los grandes actos en el Vaticano, tanto el Santo Padre como Díaz-Canel se intercambiaron los regalos. Francisco le entregó una obra de arte de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo, con la inscripción "Sed mensajeros de la paz", además del Mensaje para la Paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020, editado por la LEV.

Por su parte, Díaz-Canel le regaló al Pontífice argentino una escultura en plata, bronce y madera, titulada 'El Lector', y dos volúmenes de poetas cubanos.

El Papa Francisco informa a Díaz-Canel cómo va su recuperación tras la operación

La cordialidad ha sido la tónica en el encuentro mantenido por ambos dirigentes, tal y como se puede percibir en el vídeo difundido por el Vaticano.

De hecho, el obispo de Roma recibió a Díaz-Canel con afecto: "Me encanta verlo aquí, me encanta que haya venido". Por su parte el presidente de Cuba manifestó su alegría por la pronta recuperación de su operación de hernia abdominal que tuvo lugar el pasado 7 de junio, y por el que el Santo Padre permaneció nueve días ingresado en el Hospital Gemelli: "Me encanta verlo recuperado. Muchas gracias por arreglar este encuentro".

Respecto a su recuperación, el Papa le ha confesado que aún está "a mitad de camino, porque todavía tengo los puntos".

Una vez sentados en la mesa del despacho del aula Pablo VI, ambos comenzaron la reunión hablando de la salud de Francisco y este explicó de la operación: "Esas cosas de la vejez, unas adherencias...".



El mandatario también le presentó al papa a su hijo Miguel Díaz-Canel Villanueva, que formaba parte de la delegación y del que explicó que había estudiado derecho y que trabajaba con él, además de ser la oposición en la familia" pues es el "que más critica".

Díaz-Canel, el tercer presidente de Cuba en visitar el Vaticano

El dirigente se convierte así en el tercer mandatario cubano que viaja al Vaticano desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, puesto que sus predecesores, Fidel Castro y su hermano Raúl, lo hicieron, respectivamente, en 1996 y 2015.

La reunión se produce pocos días después, el pasado viernes, del regreso al Vaticano del Papa después de nueve días ingresado en el hospital por una operación debido a una hernia abdominal.

El mandatario comunista llegó este lunes a Roma y la delegación cubana está integrada, además, por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, varios viceministros de esa cartera, y la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, entre otros directivos.

Aunque se desconocen los asuntos que se van a tratar en este encuentro, un tema que tienen pendiente ambas partes es el de los detenidos y condenados en las mayores protestas antigubernamentales de Cuba en décadas, en su mayor parte pacíficas y espontáneas.

El cardenal Beniamino Stella, que visitó Cuba en febrero pasado para conmemorar los 25 años de la visita de Juan Pablo II, explicó entonces que había transmitido el mensaje de Francisco de la liberación de estos presos.