El regalo inesperado que ha enviado el Papa Francisco a la India: "Hemos agotado todos nuestros recursos"

El encuentro internacional online de ginecólogos y pediatras de fama mundial “Maratón por la solidaridad” se ha celebrado este sábado 15 de mayo y estaba promovido para ayudar al Centro Shanti Aram de Coimbatore en la India.

El objetivo era recaudar 60.000 euros para el centro sanitario y social, que a través de un “banco de alimentos”, asistencia médica e instalaciones de formación para mujeres emprendedoras asiste a 50.000 niños y sus familias en los pueblos de los alrededores de la ciudad, situada en el estado de Tamil Nadu, en el extremo sur del subcontinente.









"Hemos agotado todos nuestros recursos, nunca he visto tanta pobreza"

La idea de esta extraordinaria iniciativa de solidaridad en el año de la pandemia partió de la profesora Antonia Testa, catedrática de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Católica en Roma, que hace dos años, durante un viaje a la India, conoció al doctor Kezevino Aram, pediatra, presidente del Shanti Ashram.

"En enero, Kezevino se puso en contacto conmigo para pedirme ayuda", relata el profesor Testa. "Después de 8 meses de encierro", me dijo, "hemos agotado todos nuestros recursos, nunca he visto tanta pobreza. Dado que Kezevino prevé que la situación no se desbloqueará antes de junio de 2021 (y no previendo una situación tan desastrosa en mayo) busca una cobertura económica para hacer frente a las labores de asistencia y atención durante al menos los próximos cinco meses, que asciende a unos 60.000 euros".













El regalo del Papa Francisco

"Para ayudarla", prosigue el profesor Testa, "decidí implicar a colegas y empresas en un 'maratón ginecológico por la solidaridad', un evento virtual de unas 10 horas caracterizado por el diálogo y el intercambio de experiencias. Una veintena de colegas expertos en la materia se han adherido al proyecto para apoyar el desarrollo de las comunidades indias en esta crisis pandémica, agravada por el aumento exponencial de las infecciones y las muertes en la India desde finales de febrero".

Gracias a los patrocinadores y a una carrera solidaria a través del crowdfunding, se alcanzó la suma de unos 40 mil euros. Y además recibieron una gran e inesperada sorpresa. El profesor Testa recibió una llamada telefónica del Limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajevski, quien le dijo al profesor que Francesco donaría la parte restante para alcanzar el objetivo de recaudar 60.000 euros que permitirían a Shanti Ashram continuar con su asistencia a la población.