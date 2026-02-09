Seguimos recorriendo el Calendario Santoral hoy con una joven mártir. Porque hoy recordamos a Santa Apolonia, cuya vida transcurre en Alejandría. Bautizada y educada en la Fe por sus padres, ha hecho firme propósito de renunciar a casarse para consagrarse de lleno al Señor. Todos la conocen por su bondad y sencillez.

Su amor por el Señor salta a la vista. Pero la persecución arrecia golpeando duramente a los cristianos, y en una de las detenciones es apresada Apolonia. En aquel momento y en aquellos lugares no era fácil ser discípulos de Cristo. Los captores le obligan a apostatar de Jesucristo, tentación que ella rehuye con firmeza.

Intenta de nuevo animarla a que adore a los ídolos, pero ella rechaza esa tentación. Entonces comienza la tortura que es arrancarle de forma brutal los dientes uno a uno, pero la joven nos e queja sino que lo asume unida a Cristo en la Cruz. Al intimidarla con echarla a la hoguera, le dejan que decida por su propia voluntad.

A la vista de todos ella misma se arroja dejando claro su amor por Dios, que llega al punto de dejarse quemar viva por Él. Algunos fieles recogieron sus dientes y demás cenizas, repartiéndolos por diferentes Iglesias a modo de reliquias. Por este motivo, Santa Apolonia es Patrona de los odontólogos y abogada en las enfermedades dentales.