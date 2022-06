La guerra en Ucrania y la crisis global de alimentos, focos de la reunión entre el Papa y Ursula von der Leyen

El Papa Francisco ha recibido este viernes, 10 de junio, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que después se reunió también con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

En el comunicado publicado por la Santa Sede se ha informado que durante “las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, el foco estuvo puesto en las buenas relaciones bilaterales y en el compromiso común de trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, con especial atención a los aspectos humanitarios y a las consecuencias alimentarias del prolongado conflicto”.

En el resto de la conversación se discutieron además las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa y sus consecuencias sobre las futuras estructuras de la Unión Europea.

