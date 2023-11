Francisco pide a los periodistas "tender puentes sin levantar muros": "Comunicar es formar sociedad"

Este jueves, en el Palacio Apostólico Vaticano, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a una delegación de la Federación Italiana de Semanarios Católicos (FISC), la Unión de la Prensa Periódica Italiana (USPI), la Asociación “Corallo” y la Asociación “Aiart – Cittadini mediali”.

El Santo Padre ha agradecido su trabajo diario en el mundo de la comunicación y el compromiso “de educar a los lectores sobre los medios de comunicación”: “Vuestras extendidas raíces atestiguan el deseo de llegar a la gente con atención y cercanía, con humanidad. De hecho, diría que representáis bien esa "geografía humana" que anima el territorio italiano. Al fin y al cabo, en eso consiste la comunicación: en acercar a las personas, en tejer hilos de comunión, en tender puentes sin levantar muros”.

Durante su discurso, Francisco les ha invitado “a no perder de vista tres caminos que siempre hay que recorrer”. El primero es el de la formación: “No es una tarea sencilla, sino una cuestión vital […] está en juego el futuro de la sociedad. La educación es la forma de conectar generaciones, de fomentar el diálogo entre jóvenes y mayores, esa alianza intergeneracional que, hoy más que nunca, es fundamental”.

“Prudencia y sencillez son dos ingredientes educativos básicos para navegar en la complejidad actual, especialmente en la red, donde es necesario no ser ingenuo y, al mismo tiempo, no ceder a la tentación de sembrar ira y odio […] no hay cursos para tener prudencia, no se estudia para tener prudencia. La prudencia se practica, se vive, es una actitud que nace conjuntamente del corazón y de la mente, y luego se desarrolla”, ha afirmado Francisco.

Asimismo, el Pontífice ha animado a promover una “ecología de la comunicación” en los territorios, en los colegios, en las familias: “Tenéis la vocación de recordarnos, con un estilo sencillo y comprensible, que más allá de las noticias y las primicias, siempre hay sentimientos, historias, personas de carne y hueso a las que hay que respetar como si fueran vuestros propios familiares”. “Comunicar es formar al hombre. Comunicar es formar sociedad. No abandonéis el camino de la educación: ¡os llevará lejos!”.

El segundo camino es el de la protección: “Es fundamental promover instrumentos que protejan a todos, especialmente a los más débiles, a los menores, a los ancianos y a las personas con discapacidad, y protegerlos del intrusismo de lo digital y de las seducciones, de una comunicación provocadora y polémica”.

“No os limitéis a jugar a la defensiva, sino que, permaneciendo "pequeños por dentro", pensad en grande, porque estáis llamados a una gran tarea: proteger, con palabras e imágenes, la dignidad de las personas, especialmente la dignidad de los pequeños y de los pobres, los preferidos de Dios”, ha subrayado Francisco.

El último camino es el testimonio y en este último aspecto, Francisco ha señalado el ejemplo del beato Carlo Acutis: “Aquel joven no cayó en una trampa, sino que se convirtió en un testigo de la comunicación. El testimonio es profecía, es creatividad, que libera e impulsa a arremangarse, a salir de la zona de confort para asumir riesgos. Sí, la fidelidad al Evangelio postula la capacidad de arriesgarse por el bien. E ir contracorriente: hablar de fraternidad en un mundo individualista; de paz en un mundo en guerra; de preocupación por los pobres en un mundo intolerante e indiferente. Pero esto solo puede hacerse con credibilidad si antes se da testimonio de aquello de lo que se habla”.