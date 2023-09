Francisco pide actuar contra el cambio climático "antes de que sea demasiado tarde": "Detengámonos"

El Papa Francisco ha reclamado este lunes actuar contra el cambio climático "antes de que sea demasiado tarde", defendiendo que eligió por este motivo escribir un nuevo documento diez años después de la encíclica 'Laudato si'. Se trata de la Exhortación Apostólica que tiene intención de publicar el próximo 4 de octubre.

"Detengámonos mientras hay tiempo, por favor", ha dicho el Papa durante su intervención virtual en la reunión de la Clinton Global Foundation, que se efectúa del 18 al 19 de septiembre en Nueva York.

En el discurso, el Papa Francisco ha reclamado que es "importante difundir una cultura del encuentro, del diálogo, de la escucha y de la comprensión" y ha subrayado la necesidad de compartir el parecer sobre cómo contribuir al bien común, y cómo no dejar de lado a las personas más vulnerables, como los niños.

"Solo juntos podremos sanar al mundo de un anonimato que es la globalización de la indiferencia", ha reivindicado.

