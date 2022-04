Francisco lamenta “la crueldad” a la que se ha llegado en Ucrania

El Papa Francisco, al concluir su discurso a los miembros del Círculo de canotaje Tevere Remo, ha destacado que el deporte practicado “con lealtad y un sano espíritu competitivo ayuda a afrontar la “carrera de la vida” con valentía y honestidad, con alegría y confianza en el futuro.

Con estas palabras se ha referido a la tragedia que actualmente vive Ucrania sumida en una guerra, como él mismo ha definido en otras oportunidades, “sacrílega”.



Invoco la intercesión de la Santísima Virgen María sobre esta #Cuaresma, para que escuchemos la llamada a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 9, 2022





"La crueldad a la que se puede llegar"

“Hoy en día no podemos hablar de otras cosas sin al menos recordar la crueldad a la que se puede llegar. El espíritu del deporte, su amateurismo, es una preparación para no caer en estas cosas, cultivar la amistad humana nos prepara para no caer en esta tragedia y pensar en las personas que son víctimas de esta tragedia”, enfatizó el Papa.

En su audiencia general del pasado miércoles, El Papa ha vuelto a pedir el final de la guerra en Ucrania y a condenar la masacre: "Que pare de sembrarse la muerte y la destrucción", ha vuelto a decir.

Y su mensaje, se ha convertido en una petición para que se callen las armas. El pontífice ha recibido a niños refugiados, en un momento en el que el número de ucranianos que han huido del país, asciende a más de 4 millones, y la cifra no deja de crecer. El 40% son menores que cruzan la frontera, en busca de un futuro mejor.