Francisco insta a “sacudir el letargo y despertar del sueño” para ser consciente de la presencia de Dios

El Papa Francisco ha realizado este domingo el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano antes centenares de fieles. El Santo Padre ha invitado a sacudir el letargo y despertar del sueño aprovechando el tiempo de Adviento, porque “si no somos conscientes de la venida de Dios hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos”.

En este tiempo de #Adviento, pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que nos llena de paz y alegría. — Papa Francisco (@Pontifex_es) November 26, 2022

Respecto al Evangelio de la Liturgia de hoy Francisco ha presentado una promesa que nos introduce en el Tiempo de Adviento, que se inicia este domingo, “Vendrá tu Señor” (Mt 24,42). El Santo Padre ha explicado que “este es el fundamento de nuestra esperanza, es lo que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de nuestra vida: Dios viene. No lo olvidemos nunca. Siempre el Señor viene, nos visita, se hace cercano, y volverá al final de los tiempos para acogernos en su abrazo”.

Dios se esconde en las situaciones más comunes

Francisco ha tratado de responder a distintas cuestiones, la primera de ella es: ¿cómo viene el Señor? Ha indicado que “muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla. Pero tal vez, distraídos como estamos por tantas cosas, esta verdad nos queda sólo en teoría; o nos imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso. Dios se esconde en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida. No viene en eventos extraordinarios, sino en cosas cotidianas. Y ahí, en nuestro trabajo diario, en un encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesitada, incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones”.

Estar alerta y vigilantes

La segunda de las cuestiones ha sido la siguiente: ¿cómo reconocemos y acogemos al Señor? El Papa ha alentado “a estar despiertos, alertas, vigilantes. Jesús advierte de que existe el peligro de no darse cuenta de su venida y no estar preparados para su visita”. “Hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, ¡sacudamos el letargo y despertemos del sueño! Si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos” ha finalizado Francisco.