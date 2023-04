Francisco expresa su intención de visitar su Argentina natal en 2024: ¿Qué echa de menos el Papa de su país?

El Papa Francisco ha expresado su deseo de viajar el próximo año a Argentina, su país natal y al que no ha vuelto desde hace diez años, cuando fue elegido Sumo Pontífice de la Iglesia.

En declaraciones al diario 'La Nación' de Buenos Aires publicadas este domingo, el obispo de Roma incluso habría puesto sobre la mesa una fecha de cuándo podría tener la visita: en 2024, tras las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno argentino, que se concretará en diciembre.

"Quiero ir al país el año próximo", ha asegurado en la entrevista con el medio argentino. Y es que como ha agregado Francisco, "siempre" ha querido "volver al país" que lo vio nacer en 1936 y al que no ha regresado desde 2013, cuando dejó Buenos Aires para participar en Roma del cónclave en el que resultaría electo sucesor de Benedicto XVI.

"No me vinculen con la política argentina, por favor", pidió Jorge Mario Bergoglio a 'La Nación', en alusión a las múltiples notas en los medios de prensa de Argentina que, desde que dirige la Iglesia católica, le relacionan con uno u otro dirigente político local.

Francisco tiene entre manos designar en breve al reemplazo del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, quien renunció a su cargo en noviembre pasado, cuando cumplió 75 años.

"Solo puedo adelantar que hay tres candidatos fuertes", ha apuntado el Papa, quien ha señalado también que "debe tener en cuenta la opinión de las instituciones vaticanas y de los cardenales que están a cargo de esas instituciones" para tomar una decisión al respecto.

¿Qué extraña de Argentina el Papa Francisco?

Pese a que siempre ha mostrado su deseo por regresar a su Argentina natal, lo cierto es que el Papa Francisco ha asegurado en alguna ocasión que su nostalgia "no es de tipo melancólico". Sin ir más lejos, lo dijo en la entrevista que concedió a Carlos Herrera el 1 de septiembre de 2021. En aquella charla, el Santo Padre confesó en 'Herrera en COPE' que extrañaba "los días nublados de otoño, de mucha niebla, donde no se veía a diez metros desde la ventana, y yo escuchando a Piazzola. Eso sí un poco lo extraño, pero Roma tiene sus días de niebla también. Nostalgia, no. Ganas de ir de una parroquia a otra caminando, sí; pero nostalgia, no", expresaba Francisco.