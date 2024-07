Francisco exhorta a 20.000 monaguillos a estar con el prójimo ''no con palabras sino con hechos''

Las vacaciones del Papa Francisco siempre se circunscriben al mes de julio, aunque este año ha tenido varias audiencias, incluso un viaje a Trieste. El lunes 5 de agosto retomará su agenda rezando vísperas en la basílica de Santa María la Mayor por la festividad de Nuestra Señora de los Nieves, y el miércoles 7 de agosto volverá a las audiencias generales.

Para terminar el mes de julio, ha recibido este martes 30 de julio en la Plaza de San Pedro a 50.000 monaguillos de 20 países de Europa. En total, han acudido monaguillos y acólitos de 88 diócesis de países como Alemania, Francia, Portugal, Ucrania o Hungría, aunque no de España.

Imagen: Vatican Media





Tras recorrer la plaza sobre el papamóvil bajo un sol romano de 36º, Francisco saludó a algunos representantes de la Asociación Internacional de Monaguillos (Coetus Internationalis Ministrantium, CIM). Por decimotercera vez se produce una peregrinación internacional de ministerios. Se produce cada 4-5 años.

El lema de la peregrinación ha sido: 'Contigo'. Francisco se sirvió de este lema en su mensaje: "También vosotros -gracias a Jesús, siempre y sólo gracias a Él- podéis decir al prójimo "estoy contigo" no con palabras, sino con hechos, con gestos, con el corazón, con cercanía concreta". También les exhortó a amar a Jesús ''sin prejuicios''.

Imagen: Vatican Media





Los monaguillos y acólitos representan los ángeles del cielo que sirven a Jesús en el altar, como cita el Apocalipsis. Un servicio que pueden llevar a su día a día "llorando con quien llora, alegrándose con quien se alegra, sin juicios ni prejuicios, sin cerrazones, sin exclusiones. Incluso contigo, que no me caes bien; contigo, que eres diferente de mí; contigo, que eres extranjero; contigo, por quien no me siento comprendido; contigo, que nunca vienes a la iglesia; contigo, que dices que no crees en Dios".

Organizadores de esta peregrinación, como el cardenal Hollerich (Luxemburgo), espera ''que cada uno de ellos pueda convertirse también en un constructor de paz".