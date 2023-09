Francisco denuncia la política que devuelve a los migrantes "como si fueran una pelota de ping pong"

El Papa Francisco cree que en Europa existe mayor conciencia sobre el problema migratorio respecto al inicio de su Pontificado, que comenzó con su viaje a Lampedusa. Durante la rueda de prensa a bordo del avión con los setenta periodistas que han cubierto su viaje a Marsella para clausurar 'Los Encuentros Mediterráneos', el Santo Padre asegura haber “una mayor conciencia de cómo es algo que ha llegado a un punto... como una patata caliente que no se sabe cómo tomarla”.

En su respuesta, ha hecho referencia a la posición que adoptó Angela Merkel como canciller alemana, en el que aseveraba que este problema de los flujos migratorios se resolvían elevando el nivel de África: “Pero ha habido casos que son malos. Casos muy malos. Donde se devolvía a los inmigrantes como el ping pong. Y sabemos que muchas veces acaban en campos de concentración, acaban peor que antes.

En este sentido, recuerda como ha hecho en su discurso en Marsella en la mañana de este sábado, que los migrantes huyen de su país “porque allí reina el terror. Son esclavos. Y nosotros no podemos, sin ver las cosas, devolverlas como si fueran una pelota de ping pong”, ha remarcado.

De ahí su insistencia, también durante la rueda de prensa de regreso a Roma, de que el pueblo europeo debe acoger a los migrantes: “Deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Si tú no puedes integrarlo en tu país, pero acompáñalo e intégralo en su país, pero no lo dejes en manos de esta gente cruel que hacen la trata (literalmente traficantes) de personas”, ha explicado.

El Pontífice también ha querido poner en valor los grupos de personas y organizaciones dedicadas a salvar a los refugiados que se encuentran en las pateras tratando de llegar a Europa: “He invitado a participar en el Sínodo a uno de ellos, que es el jefe de Mediterránea. Ellos te cuentan historias terribles”, asevera.

El Papa confiesa “frustración” por la situación que se vive en Ucrania

Sobre la situación que se vive en Ucrania más de un año y medio después de la invasión rusa, el Sucesor de Pedro ha mostrado su preocupación porque algunos países estén “comenzando a echar marcha atrás” en su apoyo al país.

“Algún país se está echando atrás y ahora no da armas y esto será un proceso donde el pueblo ucraniano será mártir y esto será muy triste”, ha afirmado, refriéndose a la paradoja de países que han armado a Ucrania y ahora podrán dejará de hacerlo, según matizó después el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Francisco confesó que ante la ausencia de resultados en la misión vaticana sobre la guerra en Ucrania siente “alguna frustración”, porque “la Secretaria de Estado está haciendo de todo para ayudar”

Adelantó que se mueve “algo” para ayudar a volver a su país a los niños ucranianos deportados por la fuerza por Rusia, pero no ha concretado más. El Papa ha enviado al cardenal italiano Matteo Zuppi a Kiev, Moscú, Washington y Pekín para intentar conseguir, al menos, logros en el campo humanitario.

También ha señalado que “esta guerra es un poco interesada” y que el problema va más allá del conflicto entre rusos y ucranianos y denunció que “es para vender armas, para el comercio de armas”.

Francisco asegura no haber tratado la eutanasia con Macron

Preguntado por el encuentro que ha mantenido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este sábado, asegura que no han abordado la ley de eutanasia que aprobará el Gobierno galo próximamente, y de la que el obispo de Roma se ha mostrado contrario.

No obstante, Francisco recuerda que ya expuso a Macron su posición al respecto en la anterior reunión del Vaticano: “Le dije mi opinión, clara: con la vida no se juega, ni al principio ni al final. Con ella no se juega. Esa es mi opinión: custodiar la vida, ¿sabes? Porque entonces acabas con esa política del no dolor, de una eutanasia humanista”, ha subrayado.

“Con la vida no se juega, sea la ley de no dejar crecer al niño en el vientre de la madre, la ley de eutanasia en la enfermedad o en la vejez, esto no digo que sea una cosa de fe, es una cosa humana, humana; ahí está la fea compasión. La ciencia ha venido a hacer menos dolorosas algunas enfermedades dolorosas y las acompaña con mucha medicina. Con la vida no se juega”, ha insistido.