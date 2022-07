Francisco, ante los abusos sexuales: “Por favor, no escondan esta realidad”

El Papa Francisco ha abordado dos temas de mucho interésal recibir a los participantes en los Capítulos Generales de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana de San Josafat y de la Congregación de la Misión. Han sido la guerra en Ucrania y la lucha contra la pederastia.

"Por favor, recuerden bien esto: tolerancia cero en los abusos a menores o personas en discapacidad, tolerancia cero. Por favor, no escondan esta realidad. Nosotros somos religiosos, somos sacerdotes para llevar a la gente hacia Jesús, no para 'comer' a la gente con nuestra concupiscencia. Y el abusador destruye, 'come', al abusado con su concupiscencia. Tolerancia cero", les ha dicho.

El Papa lo tiene muy claro y así lo repite en sus discursos: “Les solicito tolerancia cero” y “les pido no tener vergüenza a denunciar, este hizo esto, este otro…”. "Los acompaño, eres un enfermo, pero tengo que proteger a los demás", ha dicho el Papa, afirmando con contundencia que “esto no se resuelve con una mudanza (refiriéndose al traslado de comunidad): “Ah, en este continente, lo mando al otro continente... No".





Cerca de los ucranianos

Por otra parte, recordando a los basilianos ucranianos, les ha repetido “estoy cerca de ustedes, toda la Iglesia está cerca, todos ustedes. Los acompañamos como podemos en su dolor”. "Uno de los mayores peligros actuales es olvidar el drama de Ucrania" porque "uno se acostumbra, se acostumbra... y luego no es tan importante", ha indicado, comentando que en los últimos días, vio en el periódico que las noticias sobre el conflicto estaban en la página 9: "No es un problema de interés, no está bien esto, no está bien".

Así, renovó su cercanía con el pueblo ucraniano: "Por eso estamos cerca de ustedes y todos tenemos que mirarlos porque están en el martirio ahora mismo. Están en el martirio. Y les deseo que el Señor tenga compasión de ustedes y que de otro modo esté cerca de ustedes con la paz y el don de la paz".





Discernimiento

Además, el Papa les ha hablado a los participantes sobre los capítulos que están celebrando estas congregaciones. Tras el “período de distanciamiento forzado por la pandemia”, así lo ha descrito el Pontífice, el capítulo "debería ayudarles a no dar por sentado el hecho de poder encontrarse, de poder mirarse a los ojos y, sobre todo, de poder rezar juntos, escuchar la Palabra juntos y compartir la Eucaristía”.

El Pontífice se ha referido al capítulo como una instancia propicia para el disernimiento: “Con la ayuda del Espíritu Santo, tratamos de ver si hemos sido fieles al carisma y hasta qué punto, en lo que el Espíritu nos impulsa a seguir adelante y en lo que, en cambio, nos pide que cambiemos”.

La evangelización

Francisco también ha aprovechado para reiterar “el criterio de la evangelización”, al que califica como “esencial” en el discernimiento. Así, ha explicado: "Cuando nos cuestionamos sobre nuestra fidelidad creativa al carisma original, debemos preguntarnos si nuestro modo de interpretarlo y ponerlo en práctica es ‘evangelizador’, es decir, si las opciones que hacemos –en cuanto a contenidos, métodos, instrumentos, estilo de vida- están orientadas al testimonio y al anuncio del Evangelio”.

Ampliando su reflexión, el Papa ha aclarado que “los carismas, como enseña San Pablo, son todos para la edificación de la Iglesia, y como la Iglesia no es un fin en sí misma, sino que su finalidad es evangelizar, se deduce que todos los carismas, sin excepción, pueden y deben cooperar en la evangelización. Y esto hay que tenerlo bien presente a la hora de discernir”.

Diversidad

Además, ha indicado que teniendo en cuenta este principio, "no es necesario detenerse en teorías abstractas, sino que es mejor aprender de los santos: en su caso, san Juan Leonardi, san Josafat y san Vicente de Paúl”. En concreto, Francisco se ha detenido en el aspecto de su diversidad, pues, según él, estos santos muestran lo que significa ser “evangelizadores con el Espíritu”, es decir, “evangelizadores que rezan y trabajan”.

Retomando el punto 262 de la Evangelii Gaudium, el Sucesor de Pedro ha afirmado que “desde el punto de vista de la evangelización, no sirven las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y las prácticas sociales y pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón”.

Por una fraternidad libre y una alegría real

A su vez, el Santo Padre ha hablado sobre cómo, “en el crisol de las relaciones, donde se tamizan nuestros corazones y donde, con el compromiso de cada uno, puede tomar forma un hermoso testimonio de hermanos”.

“No una cursilería, no una concordia de fachada, no una homogeneidad aplanada por la personalidad del superior o de algún líder. No. Una fraternidad libre, con gusto por la diversidad y en busca de una armonía cada vez más evangélica. Como en una orquesta con muchos instrumentos, donde lo esencial no es la habilidad de los solistas, sino la capacidad de cada uno de ellos de escuchar a todos los demás para crear la mejor armonía posible”, ha asegurado.

Según Francisco, “de ahí viene la alegría. Una alegría real, no formal, no una sonrisa artificial. La alegría de ser de Cristo y estar juntos, con nuestras limitaciones y nuestros pecados”, la alegría "de ser perdonados por Dios y de compartir este perdón con nuestros hermanos y hermanas", "la alegría que no se puede ocultar, ¡brilla!".