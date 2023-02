Francisco advierte que defender la familia no es solo “oponerse al aborto” y advierte sobre la cultura actual

El Papa Francisco ha alertado sobre “el pensamiento único” por el cual, “el Estado quita a los padres la capacidad de enseñar a sus hijos” y educar en el “totalitarismo”. Así lo expresa el Santo Padre en el libro de entrevistas 'El Pastor', escrita por los periodistas argentinos Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti y que se publica este lunes, 27 de febrero.

En la publicación, se recogen declaraciones del Pontífice argentino, en el que denuncia los peligros de la globalización del pensamiento, que da lugar a un “pensamiento único” donde se imponen pautas culturales y educativas: “Es un proceso en el que el Estado les quita a los padres la capacidad de enseñar a sus hijos e indirectamente, a través de esas pautas culturales, va educando las nuevas mentalidades. De una manera más pulida que en el pasado, con ribetes de supuesta modernidad, se va educando en los totalitarismos del siglo XX", señala.

En este sentido, queda reflejado en 'El Pastor' la propuesta de Francisco de impulsar políticas que protejan a la familia, que deben ir más allá de “oponerse al aborto” para luego “desinteresarse de una mujer con un embarazo no deseado" y "dejar que se arregle como pueda".

Para el obispo de Roma, hay un déficit de formación sobre lo que implica el sacramento del matrimonio en la Iglesia. Preguntado sobre la tendencia a casarse en la Iglesia por moda o por exhibición, señala que a veces "sería preferible que inicialmente buscaran otro camino, pero que no conviertan el casamiento por Iglesia en una exhibición frívola".

Francisco, sobre los abusos en la Iglesia: "Un delito grave cuyo daño es irreparable"

Sobre los pecados sexuales, reconoce que "hubo una obsesión por la pureza en el plano sexual" en la Iglesia y que eso supone "una desviación doctrinal". Para el Pontífice, "antes había un puritanismo excesivo" y "hasta hipócrita".

"Si hiciéramos una lista de pecados por los que hay que pagar más para ser perdonados, hacer mayor penitencia, los de la carne como la lujuria y la gula no estarían en los primeros lugares. Claro que la trata con fines sexuales es uno de los peores porque es explotar personas", incide.

Al hilo de esta idea, ha reiterado que los abusos sexuales en la Iglesia son "un delito grave cuyo daño es irreparable y que obviamente demanda una severa condena, que además tiene el valor de poner las cosas en su lugar, un efecto si se quiere educativo en la sociedad".

También admite que en el pasado "no había normas ante estos casos en la Iglesia" y era "costumbre trasladar a los sacerdotes sospechosos o hacerlos salir del ministerio si las evidencias eran sólidas". Con todo, asegura que "el clero no es el conjunto donde hay más pedófilos y abusadores". No obstante, deja claro que la universalidad de esta "grave plaga no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia".

“Los cristianos tienen que hacer política, pero no política partidaria”

Por otro lado, se recoge el pensamiento del Papa Francisco sobre la necesidad de que los cristianos hagan política al servicio de bien común: “Toda persona tiene que hacer política. El pueblo cristiano tiene que hacer política. Cuando leemos lo que decía Jesús comprobamos que hacía política. ¿Y qué es política? Un estilo de vida para la polis, para la ciudad. Lo que no hago, ni debe hacer la Iglesia, es política partidaria", ha matizado.