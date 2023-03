Francisco advierte: "No podemos permitir que los algoritmos limiten el respeto de la dignidad humana"

El Papa Francisco se ha reunido este lunes con los participantes en los 'Diálogos Minerva', una iniciativa del Dicasterio para la Cultura y la Educación que reúne anualmente a científicos, ingenieros, empresarios, juristas y filósofos y representantes de la Iglesia para “fomentar una mayor conciencia y consideración del impacto social y cultural de las tecnologías digitales, en particular de la inteligencia artificial” y permitir “un debate serio e inclusivo” también “abierto a los valores religiosos” sobre el uso responsable de las tecnologías.

“Estoy convencido de que el diálogo entre creyentes y no creyentes sobre las cuestiones fundamentales de la ética, la ciencia y el arte, y sobre la búsqueda del sentido de la vida, es un camino para la construcción de la paz y el desarrollo humano integral”, ha subrayado Francisco en su discurso.

Reconociendo que "la tecnología es de gran ayuda para la humanidad", Francisco ha reiterado, como escribió en la encíclica 'Fratelli Tutti', que en los "beneficios de la ciencia y la tecnología" surge "la prueba de la creatividad del ser humano y también de la nobleza de su vocación a participar responsablemente en la acción creadora de Dios" y ha añadido que en esta perspectiva "el desarrollo de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático" puede ofrecer "una contribución beneficiosa para el futuro de la humanidad" - que no debe descartarse -, siempre que se actúe "de manera ética y responsable".

El Papa ha expresado su reconocimiento a quienes se esfuerzan por garantizar que "la tecnología esté centrada en el ser humano" y "orientada al bien", y que se consensúen procesos de desarrollo diseñados para respetar los valores de inclusión, transparencia, seguridad, equidad, privacidad y fiabilidad. Y también ha celebrado "los esfuerzos de las organizaciones internacionales para regular estas tecnologías" con el fin de "dejar un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior".

Pero hay que tener en cuenta la "gran pluralidad de sistemas políticos, culturas, tradiciones, concepciones filosóficas y éticas y creencias religiosas", ha señalado Francisco, que ha revelado cómo las discusiones están "cada vez más polarizadas", de modo que "en ausencia de confianza y de una visión compartida de lo que hace digna la vida, los debates públicos corren el riesgo de ser polémicos e inconclusos".

La invitación del Papa ha sido, pues, "hacer de la dignidad intrínseca de todo hombre y mujer el criterio clave para evaluar las tecnologías emergentes", que son éticamente válidas si "contribuyen a manifestar esa dignidad y a aumentar su expresión, en todos los niveles de la vida humana".

