Estudiantes de universidades africanas se reúnen este martes con el Papa: "Compartir sueños y propuestas"

Este martes, 1 de noviembre, a las 15h (hora de Roma) el Papa Francisco celebrará una reunión con los jóvenes y los profesores de las universidades africanas. Es el segundo encuentro del Santo Padre con jóvenes universitarios tras el que tuvo con los universitarios de las Américas el pasado 24 de febrero.

En el “encuentro sinodal” participarán tres profesores africanos, un profesor americano y 10 estudiantes en un debate titulado “Ubuntu: una cultura del encuentro: todos pertenecemos”, organizado por la Red Panafricana de Teología y Pastoral Católica en colaboración con la Comisión Pontificia para América Latina y bajo el patrocinio de la Secretaría General del Sínodo.

El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, ha enviado un vídeo-mensaje dirigido a todos los participantes: “Si la Iglesia excluye a la generación joven, está condenado a desangrarse […] la base sobre la que construir sigue siendo la relación abierta entre los mayores y los jóvenes, tan a menudo subrayada por Francisco”.

El cardenal maltés repitió: “Han dicho que los jóvenes tienen el poder de abrir las puertas del futuro, pero los adultos tienen la llave del futuro […] es importante entablar este diálogo intergeneracional”. El acto se retransmitirá en directo desde Nairobi y podrá seguirse en Vatican News.

DePaul University is hosting "Building Bridges across Africa: A Synodal Encounter between Pope Francis and University Students," with the theme "Ubuntu: A Culture of Encounter; We All Belong." Read more here: ?? https://t.co/OSASjTCdtp pic.twitter.com/vTvG59bUb8

Aleja Sastoque Luna, una joven colombiana que participó en la primera reunión, ha recordado en Vatican News el trabajo hecho durante aquellos encuentros: “Es un trabajo muy bonito que se centra en qué es lo que el estudiante quiere compartir”. No solamente quieren hacer preguntas al Papa, sino también ofrecerle una acción. Por ejemplo, Sastoque está trabajando en un podcast que cuente historias migratorias.

El Papa recibió a los organizadores del evento Norte-Sur de “Construyendo Puentes” para expresar su “fuerte apoyo” a este trabajo, animándoles a construir la iniciativa de persona a persona. Compartió su experiencia con jóvenes y estudiantes, incluyendo su deseo de que “privilegiemos la perspectiva y la participación juvenil en las instituciones”.

Students from DePaul and more than a dozen African universities are participating in a virtual dialogue with @Pontifex on the theme "Ubuntu: A Culture of Encounter; We All Belong" on Tuesday, Nov. 1. Read more: https://t.co/WEauAmUD8Qpic.twitter.com/4fQB6ZtIe9